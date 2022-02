Wörschach bereitet sich auf heißen Titelfight vor

Details Freitag, 25. Februar 2022 13:00

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. SU Wörschach in der 1. Klasse Enns beendete die Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz und dürfte damit wohl zufrieden sein. Man überwintert mit 28 Zählern auf dem Konto. Damit liegt man nur einen Zähler hinter Herbstmeister Stein, mit dem man sich im Herbst einen Fight geliefert hat und das wohl auch im Frühjahr tun will. LIGAPORTAL hat an dieser Stelle mit Spieler Ulrich Gassner gesprochen.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Ulrich Gassner: "Natürlich wäre es schön gewesen auch gegen Stein an Enns zu gewinnen, aber wir sind mit der vergangenen Halbsaison sehr zufrieden, es ist alles offen."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Ulrich Gassner: "Die Stimmung ist hervorragend, jeder ist motiviert beim Training und wir werden mit jedem Aufbauspiel besser."

LIGAPORTAL: Konnte man sich auf den gewünschten Positionen verstärken oder waren Transfers gar nicht notwendig?

Ulrich Gassner: "Wir konnten uns mit einem neuen Trainer verstärken, Spielertransfers standen nicht im Vordergrund."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Ulrich Gassner: "Zurzeit nicht, hoffentlich bleibt es so." LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde? Ulrich Gassner: "Natürlich ist der Aufstieg das Ziel, Absteigen geht ja nicht."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Ulrich Gassner: "Ich denke und hoffe, dass eine ordentliche Saison gespielt werden kann."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Ulrich Gassner: "Wir werden alles dafür tun, am Ende der Saison ganz oben zu stehen - mein Meistertipp ist also Wörschach."