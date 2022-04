Stein feiert klaren Sieg in Tauplitz

Details Sonntag, 17. April 2022 21:24

Tauplitz konnte Stein/Enns in der 1. Klasse Enns am Samstag nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Stein/Enns. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Partout keine Probleme hatte der Spitzenreiter im Hinspiel gehabt, als man einen 7:1-Sieg holte. Stein bleibt damit auf Platz 1 - Wörschach bleibt den Steinern aber mit nur einem Punkt Rückstand auf den Fersen.

Nach den ersten 45 Minuten geht es für FC Tauplitz und Stein/Enns ohne Torerfolg in die Kabinen. Dabei spielen beide Teams munter nach vorne und finden auch die eine oder andere Tormöglichkeit vor. Dennoch schickt der Schiri die beiden Teams mit 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für Tauplitzer. Michael Hirz bringt SV Stein/Enns in der 47. Minute in Front. Kurz darauf ist der Doppelschlag perfekt. Für das 2:0 des Gasts zeichnet Franz Schwab verantwortlich (52.). Jetzt ist Tauplitz gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, kassieren aber prompt das 0:3. Bernhard Schachner bringt Stein/Enns in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielt (89.). Zwar gelingt Daniel Mlinar für Tauplitz noch das 1:3, doch an der Punkteverteilung ändert das nichts mehr. Michal HIrz macht schließlich auch noch das 4:1 für die Steiner.

Tauplitz stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von Bad Mitterndorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Stein/Enns die Reserve von SG E-Werk Pruggern/Gröbming.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Ich denke, dass mit so einem Auswärtssieg zufrieden sein muss. Die Mannschaft ist wieder sehr konzentriert aufgetreten und hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen."

1. Klasse Enns: FC Tauplitz – SV Stein/Enns, 1:4 (0:0)

94 Michael Hirz 1:4

90 Daniel Mlinar 1:3

89 Bernhard Schachner 0:3

52 Franz Schwab 0:2

47 Michael Hirz 0:1