8:0! Stein überrollt Pruggern/Gröbming

Details Sonntag, 24. April 2022 21:09

Stein/Enns kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner in der 1. Klasse Enns keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Der Ligaprimus war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel bei der Reserve von SG Pruggern/Gröbming hatte SV Stein/Enns schlussendlich mit 12:0 gewonnen.

Für Pruggern/Gröbming II läuft vor 200 Zuschauern wenig rund: Die Gäste geraten schnell in Rückstand. Die Steiner spielen den Ball im Sechzehner hin und her und Schönleitner knallt das Runde Leder aus 11 Metern unter die Latte! Kurz darauf ist Michael Hirz nach einem Freistoß per Abstauber zur Stelle und es steht 2:0. Der dritte Streich des Gastgebers ist Dominik Pfennich per Seitfallzieher vorbehalten (24.). Die Gastgeber haben kein Erbarmen mit Pruggerern. Hirz nach einer Flanke von links nickt per Kopf zum 4:0 ein. Dann geht es in die Pause.

Hirz legt in der 67. Minute zum 5:0 für SV Stein/Enns nach. Bernhard Schachner schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 6:0 für Stein/Enns in die Höhe - er sieht die Mauer und schlenzt den Freistoß aus 20 Metern ins Tormanneck! Die Schlusspunkte zum 7:0 und 8:0 entstehen durch einen Elfer und einem Schuss aus der Distanz. Dann ist die Partie vorbei.

Stein/Enns stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei ESV Lok Selzthal vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SG Pruggern/Gröbming II die Zweitvertretung von Bad Mitterndorf.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Wenn man einen so hohen Sieg feiert, muss man natürlich zufrieden sein. Wir haben wieder gezeigt, was wir können. Die Leistung war toll - das muss man so sagen. Ich hoffe, dass wir auch die nächsten Runde genau gleich weitermachen können."

1. Klasse Enns: SV Stein/Enns – SG E-Werk Pruggern/Gröbming II, 8:0 (4:0)

91 Bernhard Ladreiter 8:0

82 Daniel Schoenleitner 7:0

70 Bernhard Schachner 6:0

67 Michael Hirz 5:0

33 Michael Hirz 4:0

24 Dominik Pfennich 3:0

17 Michael Hirz 2:0

9 Daniel Schoenleitner 1:0