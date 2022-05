Stein lässt in Selzthal keine Zweifel aufkommen

Details Sonntag, 01. Mai 2022 17:19

Mit ESV Lok Selzthal und Stein/Enns trafen sich am Samstag in der 1. Klasse Enns zwei Topteams. Der Erste traf auf den Dritten. Für ESV Lok Selzthal schien SV Stein/Enns aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Stein/Enns wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben. An der Tabellenspitze bleibt es aber weiter spannend, da Wörschach den Steinern mit nur einem Punkt Rückstand weiterhin im Nacken sitzt.

Das Spiel ist von der ersten Minute an munter geführt und beide Mannschaften spielen nach vorne. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste versuchen sich im Spiel nach vorne. Die erste bessere Gelegenheit hat Selzthal, doch das Leder will nicht ins Tor. Nach 20 Minuten dann eine bittere Situation für Selzthal: Es gibt Elfmeter nach Torraub und die Rote Karte. Der Goalie der Selzthaler hält den Penalty stark. In Folge werden die Gäste stärker und übernehmen die Kontrolle. In der 35. Minute ist es passiert: Gerold Fischbacher versenkt die Kugel zum 1:0 für die Steiner. Mit der Führung im Rücken wollen die Steiner nachlegen, woraus aber nichts wird. Es geht mit der knappen Führung dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Gleich nach Wiederbeginn erhöht Stein die Führung auf 2:0. Damit ist für klare Fronten gesorgt und die Steiner sind bekanntlich einen Mann mehr. Für ruhige Verhältnisse sorgt schließlich Martin Langbrucker, als er das 3:0 für den Tabellenprimus besorgt (63.). In der Nachspielzeit besorgt Rene Gerhard Gutmann dann auch noch das 4:0, ehe der Schiri abpfeift.

Am Samstag muss ESV Lok Selzthal bei SU Wörschach ran, zeitgleich wird Stein/Enns von der Zweitvertretung von Bad Mitterndorf in Empfang genommen.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Wir haben gewusst, dass das Spiel in Selzthal kein Selbstläufer wird. Die Rote Karte hat uns natürlich Einiges erleichtert. Danach ist die Mannschaft sehr routiniert aufgetreten."

1. Klasse Enns: ESV Lok Selzthal – SV Stein/Enns, 0:4 (0:1)

93 Rene Gerhard Gutmann 0:4

63 Martin Langbrucker 0:3

47 Daniel Schoenleitner 0:2

35 Gerold Fischbacher 0:1