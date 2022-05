Stein spielt mit Eisenerz Katz und Maus

Details Montag, 23. Mai 2022 08:02

Stein/Enns kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug in der 1. Klasse Enns einen 9:1-Erfolg davon. SV Stein/Enns setzte sich standesgemäß gegen Eisenerz durch. Im Hinspiel war WSV Eisenerz bei der deutlichen 0:12-Pleite unter die Räder gekommen. Damit brausen die Steiner weiter Richtung Meistertitel. Drei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung des Leaders auf die Konkurrenz vier Punkte.

Vor 100 Zuschauern hatten die Gastgeber kaum etwas entgegenzusetzen. Folgerichtig gerieten Eisenerz früh auf die Verliererstraße. Nach nur drei Minuten steht es schon 1:0 für die Steiner. Daniel Schönleitner lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Auch das 2:0 lässt nicht lange auf sich warten. Der Ligaprimus ließ den Vorsprung in der 22. Minute erneut anwachsen. Mit dem 4:0 durch Gerold Fischbacher scheint die Partie bereits in der 29. Minute mit SV Stein/Enns einen sicheren Sieger zu haben. Die Gäste haben aber noch lange nicht genug. Stein/Enns schraubte das Ergebnis in der 36. Minute mit dem 5:0 in die Höhe - Schönleitner zieht Vollspann ab und trifft zum 5:0. Für die erste Halbzeit ist es das dann aber.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Fischbacher überwindet den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 für SV Stein/Enns (55.). Die Gäste haben aber noch lange nicht genug. Stein/Enns legte in der 61. Minute zum 7:0 nach - per Elfmeter. Eisenerz ist völlig von der Rolle und die Defensive löst sich auf. Schönleitner sollte noch zwei Tore nachlegen, ehe auch die Eisenerzer einmal dürfen. Dann ist das Spiel aber vorbei und Stein jubelt über drei Punkte.

Eisenerz stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei der Reserve von Bad Mitterndorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Stein/Enns SV St. Martin/Grimming.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Man kann nur zufrieden sein, wenn man so einen Sie einfährt. Ich denke, dass die Mannschaft auch verdient gewonnen hat, auch wenn das Ergebnis natürlich sehr hoch ausgefallen ist."

1. Klasse Enns: WSV Eisenerz – SV Stein/Enns, 1:9 (0:5)

90 Josip Markovic 1:9

76 Daniel Schoenleitner 0:9

74 Daniel Schoenleitner 0:8

61 Simon Schoenleitner 0:7

55 Gerold Fischbacher 0:6

36 Daniel Schoenleitner 0:5

29 Gerold Fischbacher 0:4

22 Daniel Schoenleitner 0:3

18 Daniel Schoenleitner 0:2

5 Daniel Schoenleitner 0:1