Stein nur noch einen Sieg von Meistertitel entfernt: 4:1 gegen St. Martin

Details Montag, 30. Mai 2022 14:42

SV Stein/Enns erreichte in der 1. Klasse Enns einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SV St. Martin/Grimming. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Stein/Enns löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft mit 7:1 gewonnen. Für Stein/Enns ist der nächste Schritt zum Meistertitel getan. Nächte Woche brauchen sie nur noch einen Sieg gegen ATV Irdning II und dürfen sich dann Meister nennen. Der Vorsprung auf Wörschach beträgt vier Punkte. Patzt Stein und gewinnt Wörschach, kommt es übernächste Woche zum Showdown im direkten Duell.

Vor 80 Zuschauern markiert Martin Langbrucker das 1:0 (17.). Er versucht es aus einer großen Distanz und trifft verdient zum ersten Treffer. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Elias Luidold den Ausgleich (23.). Dann lässt sich Stein aber nicht lange bitten und erzielt die erneute Führung. Wieder ist es Langbrucker, der aus der Distanz abzieht und trifft. Dann geht es mit der knappen Führung auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang gibt Stein Gas. Man will für klare Verhältnisse sorgen. Nach einigen Top-Gelegenheiten, die nicht genutzt werden, fällt wenig später doch das 3:1. Schönleitner versenkt das Leder in den Maschen. In der 88. Minute komplettiert er seinen Doppelpack - wie Langbrucker in der ersten Halbzeit. Das 4:1 ist gleichzeitig der Endstand. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Stein/Enns am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV St. Martin/Grimming.

Kommende Woche tritt SV Stein/Enns bei der Zweitvertretung von SG ATV Im Dörfl Irdning an (Samstag, 17:00 Uhr), parallel genießt SV St. Martin/G. Heimrecht gegen die Reserve von Bad Mitterndorf.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben, auch wenn St. Martin gut begonnen hat. Am Ende hat unsere Mannschaft aber sehr konzentriert gespielt und den Sieg nachhause gebracht."

1. Klasse Enns: SV Stein/Enns – SV St. Martin/Grimming, 4:1 (2:1)

89 Daniel Schoenleitner 4:1

77 Daniel Schoenleitner 3:1

37 Martin Langbrucker 2:1

23 Elias Luidold 1:1

17 Martin Langbrucker 1:0