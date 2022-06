Stein sichert sich in Irdning frühzeitig den Titel

Details Sonntag, 05. Juni 2022 21:49

Die Zweitvertretung von SG ATV Im Dörfl Irdning blieb gegen SV Stein/Enns chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Stein/Enns hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Ligaprimus alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte SV Stein/Enns ATV Im Dörfl Irdning II in die Schranken gewiesen und mit 5:0 gesiegt. Damit sichern sich die Steiner eine Runde vor Schluss den Meistertitel in der 1. Klasse Enns. Der Showdown mit Verfolger Wörschach in einer Woche bleibt damit aus.

Ein Doppelpack brachte Stein/Enns in eine komfortable Position: Gerold Fischbacher war gleich zweimal zur Stelle (6./16.). Beim ersten Mal ist der Goalie zwar noch dran, doch das Tor verhindert er nicht. Das zweite Tor ist ein echtes Traumtor mit einem satten Schuss ins Eck. Damit ist für klare Fronten gesorgt und die Steiner sind auf dem Weg Richtung Titel und Aufstieg.Dann wachen aber auch die Irdninger langsam auf und finden eine gute Möglichkeit vor. Das Leder will aber nicht in den Kasten. Dann gelingt sogar der Anschlusstreffer - Christoph Höflehner versenkt das Leder im Netz. Damit scheint wieder Spannung drin zu sein - vorerst. Das 3:1 für SV Stein/Enns stellte Fischbacher sicher. Er schiebt aus kurzer Distanz ein. Das ist gleichzeitig der Pausenstand.

In der 52. Minute legte Rene Gerhard Gutmann zum 4:1 zugunsten von Stein/Enns nach - er zieht Vollspann ab und trifft. Simon Grundner verkürzte für ATV Im Dörfl Irdning II später in der 63. Minute auf 2:4 erneut. Geht vielleicht doch noch etwas für die Irdninger? Nein, denn Routinier Bernhard Schachner beseitigte mit seinen Toren (69./80.) die letzten Zweifel am Sieg von SV Stein/Enns. Letzten Endes holte Stein/Enns gegen SG ATV Im Dörfl Irdning II drei Zähler.

Am nächsten Samstag reist ATV Im Dörfl Irdning II zur Reserve von Bad Mitterndorf, zeitgleich empfängt Stein/Enns SU Wörschach.

Simon Holzinger (Sektionsleiter Stein): "Ich kann der Mannschaft nur gratulieren. Die Saison war einfach grandios. Und dass wir uns eine Runde vor Schluss schon den Titel sichern können, ist natürlich eine tolle Sache."

1. Klasse Enns: SG ATV Im Dörfl Irdning II – SV Stein/Enns, 2:6 (1:3)

80 Bernhard Schachner 2:6

69 Bernhard Schachner 2:5

63 Simon Grundner 2:4

52 Rene Gerhard Gutmann 1:4

39 Gerold Fischbacher 1:3

25 Christoph Hoeflechner 1:2

16 Gerold Fischbacher 0:2

6 Gerold Fischbacher 0:1