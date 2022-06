Ausseerland Juniors bezwingen St. Martin zum Saisonabschluss

Details Sonntag, 12. Juni 2022 18:11

Die Ausseerland Juniors feierten das Saisonende mit einem 2:0-Sieg vor heimischem Publikum. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Heimmannschaft wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte SV St. Martin am Grimming das heimische Publikum mit einem 2:0 jubeln lassen.

In der ersten Halbzeit warten die Fans lange auf einen Treffer. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Andreas Pehringer zum 1:0 zugunsten von Ausseerland - nach einem Eckball ist er zur Stelle. Mit diesem einen Tor Vorsprung für FC Ausseerland Juniors ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. Lukas Pirosko versenkt die Kugel zum 2:0 für Ausseerland Juniors (54.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. St. Martin gibt zwar nicht auf, doch an der Punkteverteilung ändert sich nichts mehr. Am Schluss fuhr Ausseerland gegen St. Martin/G. auf eigenem Platz einen 2:0-Sieg ein.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet FC Ausseerland Juniors den sechsten Tabellenplatz. Mit der Offensive der Ausseerland Juniors musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 22 Spielen war Ausseerland Jrs. mit 68 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. FC Ausseerland Juniors steht mit insgesamt neun Siegen, sechs Remis und sieben Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Ausseerland Juniors deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

SV St. Martin/Grimming holte aus 22 Spielen 21 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz zehn. Probleme hatte SV St. Martin/G. in dieser Saison vor allem im eigenen Angriffsspiel. Gerade einmal 24 geschossene Tore stehen für die Gäste zu Buche. Die Saisonbilanz von St. Martin/G. kommt dürftig daher, wie sechs Siege, drei Remis und 13 Niederlagen nachhaltig belegen. Die letzten Auftritte von SV St. Martin/Grimming waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Ich denke, dass wir mit der Saison wirklich sehr zufrieden sein dürfen. Die Jungs haben das ganz stark gemacht. Und jetzt auch noch mit einem Heimsieg in die Sommerpause zu gehen, ist natürlich großartig."

1. Klasse Enns: FC Ausseerland Juniors – SV St. Martin/Grimming, 2:0 (1:0)

54 Lukas Pirosko 2:0

44 Andreas Pehringer 1:0