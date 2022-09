Remis in letzter Minute: Otter für Ausseerland Juniors gegen Bad Mitterndorf in Nachspielzeit erfolgreich

Details Montag, 12. September 2022 15:23

Am Samstag kam Ausseerland Juniors bei der Reserve von Bad Mitterndorf nicht über ein 2:2 hinaus. Bad Mitterndorf II zog sich gegen Ausseerland Jrs. achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Thomas Pliem das schnelle 1:0 für Bad Mitterndorf II erzielte. Den Freudenjubel von Bad Mitterndorf II machte William Wallace zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (13.). Matthias Perner nutzte die Chance für das Heimteam und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause reklamierte Bad Mitterndorf II eine knappe Führung für sich. David Otter machte Bad Mitterndorf II kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte. Am Ende stand es zwischen Bad Mitterndorf II und Ausseerland Juniors pari.

Mit sieben gesammelten Zählern hat Bad Mitterndorf II den fünften Platz im Klassement inne. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Bad Mitterndorf II bei.

Mit 14 Punkten aus sechs Partien ist Ausseerland Jrs. noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 22-mal zu. FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile vier Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

In den letzten fünf Spielen ließ sich Ausseerland Juniors selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Bad Mitterndorf II tritt am Samstag, den 17.09.2022, um 17:00 Uhr, bei der Zweitvertretung von ATV BURGERATELIER Irdning an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Ausseerland Jrs. WSV Eisenerz.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben zwei Mal einen Rückstand aufgeholt, auch wenn der Ausgleich erst in letzter Minute gefallen ist. Wir hatten einige Ausfälle und mussten auch noch mehrmals wechseln, die Burschen die am Platz waren, haben alles gegeben und sich diesen Punkt hart erarbeitet."

1. Klasse Enns: Bad Mitterndorf II – FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors, 2:2 (2:1)

93 David Otter 2:2

39 Matthias Perner 2:1

13 William Wallace 1:1

10 Thomas Pliem 1:0