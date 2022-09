Klare Sache: Liezen behält im Juniors-Duell gegen Ausseerland die Oberhand

Details Sonntag, 25. September 2022 09:36

Die gute Serie von Ausseerland Jrs. seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor gegen Juniors Liezen mit 0:3 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. SC Juniors Liezen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors einen klaren Erfolg im Top-Spiel der Runde in der 1. Klasse Enns.

Die Liezener starten stärker ins Spiel und finden auch gleich zwei Tormöglichkeiten vor. Dann werden auch die Ausseer stärker und nähern sich dem Tor an, für Treffer reicht es aber nicht. Es war die 38. Spielminute, als Juniors Liezen vor 80 Zuschauern das 1:0 erzielte - wunderschöner Schuss aus der Drehung in die Kreuzecke. Kurz darauf die Doppelchance auf das 2:0. Dann hat Ausseerland Pech, als man nur die Latte trifft. Liezen präsentiert sich effektiver. Gutes Forechecking der Liezener und schon steht es 2:0, ehe der Schiri die beiden Teams in die Pause schickt.

In der zweiten Halbzeit startet Liezen stark und will dort weitermachen, wo man in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Die endgültige Entscheidung lässt vorerst aber auf sich warten. Dann wird Ausseerland immer offensiver und eröffnet Räume für die Liezener. Diese können diesen Raum dann auch nutzen. Schöne Kombination und es steht 3:0, ehe der Schiedsrichter abpfeift.

43 Tore – mehr Treffer als SC Juniors Liezen erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Enns. Juniors Liezen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Der letzte Dreier liegt für Ausseerland Jrs. bereits drei Spiele zurück.

SC Juniors Liezen setzte sich mit diesem Sieg von FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors ab und nimmt nun mit 19 Punkten den zweiten Rang ein, während Ausseerland Juniors weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Juniors Liezen ist die Zweitvertretung von ATV BURGERATELIER Irdning (Sonntag, 17:00 Uhr). Ausseerland Jrs. misst sich am selben Tag mit ESV Lok Selzthal (16:00 Uhr).

Hubert Soder (Trainer): "Eine absolut unnotwendige Niederlage. Durch zwei kapitale Eigenfehler sind wir 0:2 in Rückstand geraten, dann haben wir zwei Lattenschüsse gehabt, die beide von der Linie wieder zurück ins Feld gesprungen sind. Ab Minute 65 haben wir auf ein Tor gespielt, einige gute Chancen, darunter eine 100 prozentige vergeben und sind am Ende noch in einen Konter gelaufen. Am Ende stehst du dann mit leeren Händen und einem 0:3 da, obwohl wir uns mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten."

1. Klasse Enns: SC Juniors Liezen – FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors, 3:0 (2:0)

88 Senad Buljubasic 3:0

46 Senad Buljubasic 2:0

38 Senad Buljubasic 1:0