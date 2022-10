Acht Tore! Selzthal rupft Ausseerland Juniors

Details Montag, 03. Oktober 2022 22:18

ESV Lok Selzthal führte FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors nach allen Regeln der Kunst mit 8:2 vor. ESV Lok Selzthal ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Ausseerland Juniors einen klaren Erfolg. Dabei stand es zur Pause noch 2:2 und erst im zweiten Durchgang drehten die Selzthaler so richtig auf.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag ESV Lok Selzthal bereits in Front. Christoph Forstner markierte in der ersten Minute die Führung. Jonas Franz Dobesberger beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (27.). David Otter war es, der in der 34. Minute den Ball im Tor des Tabellenführers unterbrachte. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf David Tadic zum 2:2 zugunsten von Ausseerland Jrs. (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. ESV Lok Selzthal drückte aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Forstner (61.), Fabio Alexander Huber (72.) und Marc Justich (76.) auf die Siegerstraße. Yannik Galle überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:2 für ESV Lok Selzthal (77.). ESV Lok Selzthal baute die Führung aus, indem Huber zwei Treffer nachlegte (82./86.). ESV Lok Selzthal überrannte FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

In der Tabelle liegt Ausseerland Juniors nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Leistungskurve von Ausseerland Jrs. zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Mit beeindruckenden 49 Treffern stellt ESV Lok Selzthal den besten Angriff der 1. Klasse Enns. ESV Lok Selzthal ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird ESV Lok Selzthal die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Am kommenden Samstag trifft FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors auf WSV Eisenerz (15:00 Uhr), ESV Lok Selzthal reist tags darauf zur Reserve von Bad Mitterndorf (15:15 Uhr).

Hubert Soder (Trainer Ausseerland Juniors): "Nach einer kalten Dusche in Minute 1 haben wir uns wieder erfangen und gut dagegen gehalten. Wir konnten im Verlauf die Oberhand gewinnen und erzielten vor der Halbzeit noch den Ausgleich. In Halbzeit 2 haben wir es verabsäumt, ein Tor zu machen und wurden prompt mit mehreren Kontern bestraft. Durch die widrigen Platzverhältnisse war e dann auch ein Lotteriespiel. Die Selzthaler wurden letztlich für ihren starken Einsatz belohnt."

1. Klasse Enns: FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors – ESV Lok Selzthal, 2:8 (2:2)

86 Fabio Alexander Huber 2:8

82 Fabio Alexander Huber 2:7

77 Yannik Galle 2:6

76 Marc Justich 2:5

72 Fabio Alexander Huber 2:4

61 Christoph Forstner 2:3

45 David Tadic 2:2

34 David Otter 1:2

27 Jonas Franz Dobesberger 0:2

1 Christoph Forstner 0:1