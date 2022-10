Ausseerland Juniors feiern souveränen Sieg über Eisenerz

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 14:36

Eisenerz blieb gegen Ausseerland Juniors chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Ausseerland hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Lukas Sukitsch stellte die Weichen für FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors auf Sieg, als er in Minute 24 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 39. Minute erhöhte Lukas Pirosko auf 2:0 für Ausseerland Juniors. Mit der Führung für Ausseerland Jrs. ging es in die Kabine. In der 48. Minute legte David Otter zum 3:0 zugunsten von FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Markus Syen für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende kam Ausseerland Juniors gegen WSV Eisenerz zu einem verdienten Sieg.

Ausseerland Jrs. setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 26 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Ausseerland Juniors. Ausseerland Jrs. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors noch Luft nach oben.

Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Ausseerland Juniors setzte es eine neuerliche Pleite, womit Eisenerz im Klassement weiter abrutschte. Wo bei WSV Eisenerz der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sechs erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Eisenerz alles andere als positiv. Die Lage von WSV Eisenerz bleibt angespannt. Gegen Ausseerland Jrs. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beide Mannschaften sind wieder in 27 Wochen gefordert. Am 15.04.2023 reist FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors zur Zweitvertretung von ATV BURGERATELIER Irdning, während Eisenerz einen Tag später bei der Reserve von SG Rottenmann antritt.

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Ein klar verdienter Sieg, der bei allem Respekt gegen diesen Gegner viel deutlicher ausfallen hätte müssen. Die Herbstsaison war bis auf ein, zwei Spiele durchaus in Ordnung, darauf können wir aufbauen."

1. Klasse Enns: FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors – WSV Eisenerz, 4:0 (2:0)

92 Markus Syen 4:0

48 David Otter 3:0

39 Lukas Pirosko 2:0

24 Lukas Sukitsch 1:0