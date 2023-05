Juniors Liezen triumphieren in Selzthal und steht vor Meistertitel

Details Montag, 29. Mai 2023 06:04

Die gute Serie von ESV Lok Selzthal seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gastgeber verloren gegen Juniors Liezen mit 1:3 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 2:2 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen. Liezen steht damit vor dem Meistertitel, immerhin liegen sie zwei Runden Saisonschluss fünf Punkte voran.

In der 15. Minute traf SC Juniors Liezen zum ersten Mal ins Schwarze. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Yannik Galle traf zum 1:1 zugunsten von ESV Lok Selzthal (48.). In der 64. Minute bejubelte Juniors Liezen das 2:1. Der Ligaprimus versenkte die Kugel in der 83. Minute zum 3:1. Letzten Endes holte SC Juniors Liezen gegen ESV Lok Selzthal drei Zähler.

ESV Lok Selzthal hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. ESV Lok Selzthal baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Juniors Liezen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Mit vier Siegen in Folge ist der Gast so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach ESV Lok Selzthal stellt SC Juniors Liezen mit 85 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am Samstag muss ESV Lok Selzthal bei der Zweitvertretung von SG E-Werk Pruggern/Gröbming ran, zeitgleich wird Juniors Liezen von FC VIVAMAYR Ausseerland Juniors in Empfang genommen.

1. Klasse Enns: ESV Lok Selzthal – SC Juniors Liezen, 1:3 (0:1)

83 Senad Buljubasic 1:3

64 Senad Buljubasic 1:2

48 Yannik Galle 1:1

15 Senad Buljubasic 0:1

