SV St. Martin/G. entführt drei Punkte von den Ausseerland Juniors

Details Montag, 15. April 2024 20:03

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors und SV St. Martin / Grimming, die mit 1:2 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Ausseerland Juniors war im Hinspiel gegen SV St. Martin/G. zu einem knappen 5:4-Sieg gekommen.

Führung für den Gast

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag St. Martin/G. bereits in Front. Christoph Stenitzer markierte in der fünften Minute die Führung. Die Gastgeber lassen sich vom frühen Rückstand aber nicht beeindrucken. In der 15. Minute gelang Ausseerland der Ausgleich. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Späte Entscheidung

Im zweiten Durchgang ist es ein Spiel auf Messers Schneide. St. Martin ist zwar die offensivere Mannschaft, kann aus dem Übergewicht aber zunächst kein Tor machen. Auch weil die Gastgeber gut stehen. Nach 86 Minuten beförderte SV St. Martin / Grimming das Leder zum 2:1 ins gegnerische Netz. Am Schluss gewann SV St. Martin/G. gegen FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors.

Trotz der Niederlage belegt Ausseerland Juniors weiterhin den fünften Tabellenplatz. Die Heimmannschaft hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Die drei Punkte brachten für St. Martin/G. keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Ausseerland Jrs. stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei SV Dandler Hall vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV St. Martin / Grimming die Reserve von ATV MERCANDO Irdning.

Stimme zum Spiel:

Helmut Gruber (Trainer St. Martin): "Die Partie startete ganz nach unserem Geschmack. Wir konnten bereits früh in Führung gehen, haben es aber verabsäumt, die Führung auszubauen. Die Juniors haben einen wirklich gepflegten Fussball gespielt und so auch verdient den Ausgleich erzielt. In der ersten Hälfte ist dann das Spiel aufgrund der sommerlichen Temperatur eher dahingeplätschert. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Aussee ihre beste Zeit, doch nach etwa 15 Minuten haben wir dann das Heft in die Hand genommen und besser kombiniert. Mein Team wollte den Sieg unbedingt und so konnten sie sich mit dem Siegestreffer belohnen. Leider haben wir es danach verabsäumt, den Sack zuzumachen und so wäre es fast nochmal spannend geworden. Aber unsere Abwehr ließ eigentlich keine zwingende Torchance mehr zu. Ein Lob der gesamten Mannschaft gegen eine sehr starke junge Ausseer Truppe. Jetzt wollen wir den Flow mitnehmen und weitere gute Spiele zeigen."

Aufstellungen:

FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors: Daniel Stöckl - Christian Marl, Markus Steiner, Adrian Bernhardt, Fabian Kogler - Philipp Haupt, Lukas Grill, Georg Simentschitsch, Philipp Wimmer, Lukas Stöckl - Lukas Sukitsch (K)



Ersatzspieler: Marco Köberl, David Martinovic, Mateo Grbic, Johannes Haagen, Kilian Kohl, Julian Kirchschlager



Trainer: Werner Greimer

St. Martin/Grimming: Arno Planitzer - Thomas Seiser, Julian Schrempf, Sebastian Gruber, Michael Radlingmaier - Martin Radlingmaier, Lukas Gruber (K), Kevin Klettner, Simon Nico Auzinger, Johannes Eggmayr - Christoph Stenitzer



Ersatzspieler: Franz Erhardt, Stefan Mayer, Christian Radlingmaier, Michael Häusler, Roman Edlinger, Markus Suchanek



Trainer: Helmut Gruber

1. Klasse Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors – SV St. Martin / Grimming, 1:2 (1:1)

86 Markus Suchanek 1:2

15 Lukas Stöckl 1:1

5 Christoph Stenitzer 0:1

Details

