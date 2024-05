3:0! ASV Bad Mitterndorf II schlägt Ausseerland Juniors und klettert an die Tabellenspitze

Details Freitag, 03. Mai 2024 20:15

Zum Auftakt der 13. Runde der 1. Klasse Enns trafen der ASV Bad Mitterndorf II und die FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors aufeinander. Im Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellenfünften waren die im Frühjahr noch verlustpunkfreien Hausherren zu favorisieren. Die Bad Mitterndorfer wurden ihrer Favoritenrolle am Freitagnachmittag mit einem souveränen 3:0-Erfolg gerecht und lachen nach dem vierten Sieg im vierten Rückrundenmatch für zumindest 22 Stunden von der Tabellenspitze. Die Juniors aus dem Ausseerland hingegen mussten nach der dritten Auswärtspleite am Stück die Heimreise einmal mehr mit leeren Händen antreten.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber mit Spannung

Die Partie begann mit hohem Tempo und beiden Teams, die sich nichts schenkten. Schon in der Anfangsphase zeigte sich, dass die Ausseerland Juniors durchaus in der Lage waren, Druck aufzubauen, jedoch scheiterten sie an der starken Defensive von Bad Mitterndorf II oder am eigenen Abschluss. Bereits in der 4. Minute machten die Heimischen deutlich, dass sie das Spiel dominieren wollten. Trotz guter Chancen, unter anderem einem hervorragend gehaltenen Schuss durch den Ausseer Schlussmann Daniel Stöckl in der 14. Minute, blieb das Tor jedoch aus. Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und guter Abwehrarbeit auf beiden Seiten, was zu einem 0:0 Halbzeitstand führte.

Zweite Halbzeit: Bad Mitterndorf II entscheidet das Spiel

Kurz nach der Halbzeitpause überraschte Bad Mitterndorf II die Gäste mit einem schnellen Tor in der 46. Minute - Matthias Perner traf ins Schwarze - was den Bann brach und den Weg für weitere Treffer ebnete. Wenige Minuten später setzte der Favorit nach, als Perner dem Schlussmann der Gäste abermals das Nachsehen gab und sich zu einem Doppelpack beglückwunschen lassen durfte. Kurz danach leistet sich der ASV den Luxus, einen Elfmeter zu vergeben. Die Ausseerland Juniors, nun unter Druck, versuchten die Partie zu wenden, doch eine gelb-rote Karte in der 64. Minute - Mathias Schneider musste den Platz verlassen - schwächte das Team zusätzlich. Bad Mitterndorf II nutzte die numerische Überzahl und erzielte in der 79. Minute durch den eingewechselten Sandro Gassner das entscheidende 3:0, womit der Endstand feststand. Eine Glanzparade des Ausseer Schlussmanns in der 82. Minute verhinderte einen höheren Sieg des frischgebackenen Tabellenführers.

Die zweite Halbzeit zeigte eine deutliche Überlegenheit von Bad Mitterndorf II, die ihre Chancen konsequent nutzten und sich so den Sieg sicherten. Mit diesem Sieg untermauerte die Edelmaier-Elf ihre Ambitionen in der Liga und sendete ein klares Signal an die Konkurrenz.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseurland): "Bad Mitterndorf war eindeutig besser, unser Tormann Daniel Stöckl hat uns lange im Spiel gehalten, am Ende ist die Niederlage auch in der Höhe verdient gewesen"

Aufstellungen:

Bad Mitterndorf: Johannes Sauer, Fabio Leitinger, Elias Stadler, Matthias Perner (K), Kevin Rainer, Noah Schönwetter, Niklas Noel Gassner, Daniel Penz, Armin Schrottshammer, Sebastian Seebacher, Patrick Zaihsenberger



Ersatzspieler: Christoph Schnupp, Maximilian Schlömmer, Alexander Lämmereiner, Fabian Pürcher, Sandro Gassner, Philipp Pliem



Trainer: Helmut Edelmaier

FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors: Daniel Stöckl - Markus Steiner, Julian Kirchschlager, Fabian Kogler - Lukas Stöckl, Mathias Schneider, Benedikt Brandauer, Leo Kochan, Wolfgang Marl - David Martinovic, Lukas Sukitsch (K)



Ersatzspieler: Marco Köberl, Ivan Martinovic, Johannes Petter, Johannes Haagen, Mario Margotti



Trainer: Werner Greimer



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Wewa bua erstellt.

