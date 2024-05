Große Überraschung: SV St. Martin/G. bezwingt Titelkandidat FC Tauplitz

Details Montag, 06. Mai 2024 22:39

Im spannenden Duell zwischen SV St. Martin/Grimming und FC Tauplitz konnte sich die Heimmannschaft mit einem 2:1 durchsetzen. Das Spiel, das mit hohen Erwartungen gestartet wurde, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und eine dramatische Schlussphase. Früh im Spiel zeigte SV St. Martin/G. seine Absichten, was durch ein frühes Tor untermauert wurde. FC Tauplitz kämpfte jedoch tapfer zurück, was in einem späten Anschlusstreffer resultierte. Trotzdem reichte es am Ende nicht, den Sieg der Heimmannschaft zu verhindern. Durch den Sieg gegen Tauplitz und des gleichzeitigen Sieges von Bad Mitterndorf stößt man den Gegner vom Thron.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Der Anpfiff des Spiels erfolgte an einem sonnigen Nachmittag und bereits in der vierten Minute nutzte SV St. Martin/G. einen Verteidigerfehler von FC Tauplitz aus. Sebastian Gruber war der Nutznießer dieses Fehlers und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Trotz dieses frühen Rückschlags versuchte Tauplitz, ins Spiel zu finden, was jedoch durch viele Ballverluste erschwert wurde. Die erste Halbzeit gestaltete sich größtenteils ereignisarm mit wenigen Chancen auf beiden Seiten, was die Führung der Heimmannschaft zur Pause bestehen ließ.

Spannende Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag, als Simon Nico Auzinger in der 51. Minute für SV St. Martin/G. das 2:0 erzielte. Sein Treffer, ein spektakulärer Schuss vom Rand des Sechzehners, ließ den gegnerischen Torwart chancenlos. FC Tauplitz gab sich jedoch nicht geschlagen und erhöhte den Druck, was schließlich in der 66. Minute durch Nicolas Tassatti belohnt wurde. Sein sicher verwandelter Strafstoß zum 2:1 brachte Tauplitz wieder ins Spiel. Die Schlussphase des Spiels war von Hochspannung geprägt. Tauplitz hatte mehrere Chancen auf den Ausgleich, darunter einen Pfostenschuss und eine Reihe von gefährlichen Freistößen und Ecken. SV St. Martin/G. hielt jedoch stand und konnte durch wichtige Defensivarbeit und ein wenig Glück den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Zweikämpfen und nervenaufreibenden Momenten geprägt. SV St. Martin/G. musste noch einige bange Momente überstehen, darunter einen krampfbedingten Spielerwechsel in der 90. Minute und einen Lattenschuss, der beinahe das Ergebnis egalisiert hätte. Trotz aller Bemühungen von FC Tauplitz, den Ausgleichstreffer zu erzielen, pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach fünf Minuten Nachspielzeit ab, und SV St. Martin/G. sicherte sich die drei Punkte.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für SV St. Martin/G., obwohl FC Tauplitz eine beeindruckende Aufholjagd zeigte. Die Heimmannschaft konnte ihre Chancen effektiver nutzen und verteidigte ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Stimme zum Spiel:

Helmut Gruber (Trainer St. Martin): "In den ersten 30 Minuten spielten wir wirklich gut. Natürlich hat uns der frühe Führungstreffer auch sehr gut getan. Wir hätten in dieser Phase auch noch höher führen können. Tauplitz versuchte Akzente zu setzen aber sie konnten sich keine zwingenden Torchancen erarbeiten. Die 2. Hälfte verlief ähnlich. Wir konnte früh das 2:0 machen.Tauplitz reagierte und wurde offensiver. Aber mehr als der Anschlusstreffer gelang ihnen nicht mehr. Wir hatten noch richtig gute Gelegenheiten, das Spiel höher zu gewinnen. Alles in allem ein gerechter Sieg gegen den Tabellenführer."

1. Klasse Enns: St. Martin/G. : Tauplitz - 2:1 (1:0)

66 Nicolas Tassatti 2:1

51 Simon Nico Auzinger 2:0

4 Sebastian Gruber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.