Knapper Sieg für SV Dandler Hall gegen SV Aigen im Ennstal

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:53

In einem intensiven Match der 15. Runde in der 1. Klasse Enns konnte sich der SV Dandler Hall mit einem späten Tor gegen SV Aigen im Ennstal durchsetzen. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 75. Minute durch Michael Limmer und sorgte für den 1:0-Endstand in der Dandler-Zirnitzarena.

Ein ausgeglichenes Match mit Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams ihre taktischen Ausrichtungen klar machten. SV Hall, in gelben Trikots, versuchte von Anfang an, Druck aufzubauen, wobei Michael Limmer bereits in der 5. Minute den Aigener Tormann mit einem Freistoß testete. Trotz der offensiven Bemühungen von Hall konnte auch Aigen einige gefährliche Momente herausspielen, unter anderem in der 41. Minute, als ein Tor von N. Rössler durch wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde.

Während der gesamten ersten Hälfte zeigte sich das Spiel sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten Chancen, in Führung zu gehen, aber die Tormänner auf beiden Seiten standen sicher. Die beste Chance für Aigen/E. kam kurz vor der Halbzeitpause, als T. Dankelmayr nach einem Freistoß nur die Stange traf.

Spannende zweite Hälfte mit entscheidendem Freistoß

Nach der Pause erhöhte Hall den Druck, wobei insbesondere Michael Limmer auffällig agierte. Nach mehreren vergebenen Chancen, darunter zwei signifikante Versuche von Limmer selbst, brach schließlich in der 75. Minute der Bann. Limmer traf mit einem spektakulären Freistoß aus 30 Metern genau ins rechte Kreuzeck, was das einzige Tor des Spiels darstellte und Hall in Führung brachte.

Aigen/E. versuchte in der verbleibenden Spielzeit, den Ausgleich zu erzielen, und drängte Hall in die Defensive. Besonders in der Nachspielzeit, die fünf Minuten betrug, hatten sie mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu kippen. Doch Kevin König hielt das Gehäuse sauber, und konnte am heutigen Tag nicht bezwungen werden.

Die Begegnung endete nach intensiven 94 Minuten mit einem 1:0-Sieg für SV Dandler Hall, die sich damit für die früheren Niederlagen gegen Aigen/E. revanchieren konnten. Trotz des knappen Ergebnisses bot das Match zahlreiche spannende Momente und zeigte die Leidenschaft und das Engagement beider Teams. Michael Limmer erwies sich dabei als der entscheidende Mann auf dem Platz, dessen herausragender Freistoß den Unterschied ausmachte.

1. Klasse Enns: SV Hall : Aigen/E. - 1:0 (0:0)

75 Michael Limmer 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Andi Bar erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.