Last-Minute-Tor rettet SV St. Martin einen Punkt gegen SV Radmer

Details Montag, 20. Mai 2024 10:44

In einem aufregenden Spiel der 15. Runde der 1. Klasse Enns, das voller Wendungen steckte, trennten sich der SV St. Martin / Grimming und der SV Kupferschaubergwerk Radmer mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie bot von der ersten bis zur letzten Minute Spannung und Höhepunkte, die die Fans beider Teams nicht so schnell vergessen werden.

Früher Führungstreffer und schnelle Antwort

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als Markus Suchanek bereits in der dritten Minute die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Der frühe Treffer von SV St. Martin / Grimming setzte die Gäste unter Druck, die jedoch nicht lange brauchten, um zu antworten. In der 29. Minute erzielte Luca Plank den Ausgleich für den SV Kupferschaubergwerk Radmer. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter keine Chance und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die erste Halbzeit endete mit einem Stand von 1:1, wobei beide Teams gute Möglichkeiten hatten, die Führung zu übernehmen, aber letztendlich keinen Erfolg mehr verbuchen konnten.

Zweite Halbzeit voller Emotionen und ein dramatischer Schluss

Die zweite Halbzeit begann ähnlich energisch wie die erste endete. Beide Mannschaften kämpften hart um jeden Ball, was das Spiel sehr intensiv machte. In der 72. Minute konnte David Bogenreiter für den SV Radmer das Spiel drehen. Nach einem gut ausgespielten Angriff schloss er gekonnt ab und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Dieser Treffer schien das Spiel zu entscheiden, bis in die Schlussminuten eine dramatische Wende eintrat.

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, erhöhte der SV St. Martin / Grimming den Druck, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Ihre Bemühungen, darunter drei Aluminiumtreffr, wurden in der 90. Minute belohnt, als Stefan Radlingmaier nach einem Eckball zum 2:2 traf. In derselben Minute sah Marc Seebacher von SV Radmer die rote Karte, was die Gäste in den letzten Minuten der Nachspielzeit zusätzlich schwächte. Trotz einiger weiterer Angriffsversuche von SV St. Martin / Grimming blieb es beim 2:2, und das Spiel endete mit einem Remis.

Das spannende Unentschieden lässt beide Teams weiterhin auf einem soliden Mittelfeldplatz in der Liga. Für die Fans und Spieler war es ein Nachmittag voller Emotionen und Fußball, der die Qualität und Spannung der 1. Klasse Enns einmal mehr unter Beweis stellte.

Stimme zum Spiel:

Helmut Gruber (Trainer St. Martin): "Das Spiel war wirklich sehr intensiv. Wir konnten früh in Führung gehen, Radmer war aber durch die schnellen Spitzen im Konter immer wieder gefährlich und schaffte noch vor dem Wechsel den Ausgleich. Nach dem Führungstreffer der Gäste spielten wir weiter druckvoll nach vorne und konnten uns in der Nachspielzeit mit dem verdienten Ausgleich belohnen.

Aufstellungen:

St. Martin/Grimming: Arno Planitzer - Thomas Seiser, Julian Schrempf, Sebastian Gruber, Raffael Auzinger, Michael Radlingmaier - Martin Radlingmaier, Lukas Gruber (K), Kevin Klettner - Christoph Stenitzer, Markus Suchanek



Ersatzspieler: Gerald Bogensberger, Stefan Mayer, Christian Radlingmaier, Manuel Schwabegger, Hannes Eiler, Stefan Radlingmaier



Trainer: Helmut Gruber

Radmer: Daniel Stangl - Marc Seebacher, Kevin Wrana, Emre Yurdakul - Stefan Gernot Hafner (K), Christoph Troppacher, Andre Winter, Fabian Hammer - Eric Seebacher, Luca Plank, Julian Kassegger



Ersatzspieler: Klemens Standfest, Kevin Feyrer, Daniel Imnitzer, Oliver Stadlbauer, David Bogenreiter, Dominik Swoboda



Trainer: Christoph Koschnik

1. Klasse Enns: St. Martin/G. : Radmer - 2:2 (1:1)

91 Stefan Radlingmaier 2:2

72 David Bogenreiter 1:2

29 Luca Plank 1:1

3 Markus Suchanek 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.