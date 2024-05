Zehn-Tore-Schlagabtausch zwischen SV Aigen/E. und SG Pruggern/Gröbming

Details Montag, 27. Mai 2024 22:36

In einer atemberaubenden Partie der 16. Runde der 1. Klasse Enns lieferten sich SV Aigen im Ennstal und SG E-Werk Pruggern/Gröbming II ein wahres Fußballfest. Mit einem Endstand von 5:5 bot das Spiel eine Achterbahn der Gefühle für die Fans beider Teams. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Offensivleistung, wobei die Torschützen beider Seiten brillierten und das Publikum bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Frühe Führung und rasante Antwort

Das Spiel begann schwungvoll mit einem frühen Tor für SG Pruggern/Gröbming II durch Noel Gruber-Pfandl bereits in der 6. Minute, was die Gäste in Führung brachte. Dieses frühe Tor setzte die Gastgeber unter Druck, doch SV Aigen/E. ließ sich nicht beirren. In der 28. Minute gelang es Jakob Göschl, den Ausgleich zu erzielen und das Spiel wieder auf Null zu setzen. Dieser Treffer gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb, und sie drängten auf den Führungstreffer.

Die letzten Minuten der ersten Halbzeit gestalteten sich besonders dramatisch. Noel Gruber-Pfandl brachte SG Pruggern/Gröbming II in der 39. Minute erneut in Führung, doch die Freude währte nicht lange. SV Aigen/E. antwortete in Form von Philipp Mellem, der in der 43. Minute das 2:2 erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Tobias Dankelmayr noch einen drauf und brachte die Heimmannschaft mit einem Treffer in der 44. Minute zum ersten Mal in Führung.

Tore am laufenden Band

Die zweite Halbzeit verlor nicht an Intensität und beide Teams zeigten weiterhin ihre Offensivstärken. SG Pruggern/Gröbming II startete stark in die zweite Hälfte mit einem schnellen Ausgleich durch Sebastian Huber in der 53. Minute zum 3:3. Nur drei Minuten später erzielte Christoph Schreiber das 4:3 für die Gäste und drehte das Spiel erneut.

Doch SV Aigen/E. gab sich nicht geschlagen. Philipp Mellem, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, traf in der 60. Minute erneut und glich zum 4:4 aus. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von weiteren spannenden Momenten. Manuel Schwab brachte SG Pruggern/Gröbming II in der 66. Minute wieder in Führung, doch Philipp Mellem war nicht aufzuhalten und erzielte in der 77. Minute seinen dritten Treffer des Tages, der das Endergebnis von 5:5 besiegelte.

Stimme zum Spiel:

Michael Rindler (Trainer Aigen): "Vorne hui, hinten pfui könnte man sagen. Defensiv sind uns leider zu viele individuelle Fehler unterlaufen, die vom Gegner eiskalt genutzt wurden. So wird es selbst mit 5 erzielten Treffern schwer, ein Spiel zu gewinnen. Alles Gute auf diesem Wege auch unserem Tobias Dankelmayr, der die Partie vorzeitig wegen einer Knieverletzung verlassen musste."

Aufstellungen:

SV Papa Joe's Aigen: Gerald Kopper, Karl Michael Mehrl, Jakob Göschl, Andreas Glaser Schlemmer (K), Stefan Stachl, Philipp Mellem, Jonas Martin Mellem, Tobias Dankelmayr, Niklas Göschl, Klaus Auer, Mavin Rüscher



Ersatzspieler: Marwin Schwab, Christoph Radlingmayer, Gerald Bliem, Fabio Felber, Johannes Pattermann, Dominik Jetz



Trainer: Michael Rindler

SG E-Werk Pruggern/Gröbming II: Florian Hirz - Bastian Rauch, Jonas Krakl, Paul Kerschbaumer - gugu, Clemens Schwab - Lorenz Maderebner, Sebastian Huber, Leo Brtan, Noel Gruber-Pfandl, Manuel Schwab - Christoph Schreiber (K)



Ersatzspieler: Maximilian Weiß, Christoph Moser, Fabian Schupfer



Trainer: Walter Pospischil

1. Klasse Enns: Aigen/E. : Pruggern/Gröbming II - 5:5 (3:2)

77 Philipp Mellem 5:5

66 Manuel Schwab 4:5

60 Philipp Mellem 4:4

56 Christoph Schreiber 3:4

53 Sebastian Huber 3:3

44 Tobias Dankelmayr 3:2

43 Philipp Mellem 2:2

39 Noel Gruber-Pfandl 1:2

28 Jakob Göschl 1:1

6 Noel Gruber-Pfandl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.