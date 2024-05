FC Tauplitz dominiert blutjunge Ausseerland Juniors

Details Montag, 27. Mai 2024 22:45

Im spannenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse Enns zwischen dem FC Tauplitz und den Ausseerland Juniors, zeigte der Gastgeber FC Tauplitz eine beeindruckende Leistung. Das Spiel, welches in der heimischen Sturzhahnarena stattfand, endete mit einem deutlichen 5:1 Sieg für die Gastgeber. Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Momente einzelner Spieler, die das Spiel entscheidend prägten.

Tauplitz legt vor

Der Startpfiff in die Partie fiel unter regnerischen Bedingungen, doch das schien die Spieler des FC Tauplitz nicht zu stören. Schon in der 34. Minute erzielte Simon Bindlechner das erste Tor des Spiels, was den Gastgebern einen frühen Vorteil bescherte. Die Führung wurde weiter ausgebaut, als Nicolas Tassatti in der 45. Minute mit einem spektakulären Volley aus über 20 Metern Entfernung zum 2:0 traf. Diese beiden Tore stellten die Weichen für Tauplitz auf Sieg.

Tauplitz behält die Kontrolle

Nach der Halbzeitpause gelang es den Ausseerland Juniors kurzzeitig, ins Spiel zurückzukommen. David Martinovic nutzte die einzige echte Chance seines Teams und verkürzte in der 47. Minute auf 2:1. Dieses Tor schien jedoch das Feuer weiter in den Spielern des FC Tauplitz zu entfachen. In der 68. Minute baute David Beutelbeck die Führung durch einen Kopfball nach einer Ecke weiter aus. Nicolas Tassatti, der bereits zuvor geglänzt hatte, legte in der 78. Minute mit einem präzisen Schuss in den Winkel zum 4:1 nach.

Die Schlussphase des Spiels gehörte ganz dem FC Tauplitz. Pascal Tassatti, ein weiterer Tassatti in den Reihen von Tauplitz, sorgte in der 90. Minute für den krönenden Abschluss. Er erzielte sein erstes Karrieretor und stellte den Endstand von 5:1 sicher, was die Dominanz seiner Mannschaft unterstrich.

Stimme zum Spiel:

Werner Greimer (Trainer Ausseerland Juniors): "Wir haben mit 6 Spielern gespielt, die noch für die U15 spielberechtigt sind. Torhüter Dominik Leuner ist erst vor 2 Wochen 15 Jahre alt geworden, Gabriel Grubesa letzte Woche. Der Altersschnitt lag bei 18,2 Jahren. Wir haben unsere Sache sehr gut gemacht, die Burschen haben die taktischen Vorgaben super umgesetzt und den Tauplitzern das Leben sehr schwer gemacht. Die fehlende Routine und einige Eigenfehler haben dann die Entscheidung gebracht, wir gehen unseren Weg aber unbeirrt weiter, mit den Burschen werden wir in Zukunft noch viel Freude haben."

Aufstellungen:

FC sportalm Tauplitz: Alexander Tassatti, Dominik Hainzl (K), Alexander Kolb, Peter Csoka, Daniel Mlinar, Tobias Kreiter, Lukas Lorbek, Nicolas Tassatti, Marvin Lorbek, David Beutelbeck, Simon Bindlechner



Ersatzspieler: Manuel Hagauer, Pascal Tassatti, Mathias Rudorfer, Felix Beutelbeck, Florian Reisenbichler



Trainer: Thomas Schachner

FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors: Dominik Leuner - Markus Steiner, Johannes Kurt Gasperl, Julian Kirchschlager - Philipp Haupt, Fabian Pliem, Mathias Schneider, Leo Kochan, Lukas Stöckl, Dorian Martinovic - Lukas Sukitsch (K)



Ersatzspieler: Simon Fuchs, Kilian Kohl, David Martinovic, Mario Margotti, Julian Bernhardt, Gabriel Grubesa



Trainer: Werner Greimer

1. Klasse Enns: Tauplitz : Ausseerland Jrs. - 5:1 (2:0)

90 Pascal Tassatti 5:1

78 Nicolas Tassatti 4:1

68 David Beutelbeck 3:1

47 David Martinovic 2:1

45 Nicolas Tassatti 2:0

34 Simon Bindlechner 1:0

