SV Dandler Hall und SV St. Martin/G. trennen sich unentschieden

In Runde 17 der 1. Klasse Enns trafen der SV Dandler Hall und der SV St. Martin/G. aufeinander. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie begann ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten, und mündete in einer intensiven Schlussphase, in der die Heimmannschaft den verdienten Ausgleich erzielen konnte.

Ausgeglichene erste Halbzeit endet torlos

Die Begegnung zwischen SV Dandler Hall und SV St. Martin/G. startete pünktlich um 17:00 Uhr. Die Gäste aus St. Martin/G. traten in violetten Trikots an, während die Gastgeber in ihren gelb-blauen Farben spielten. Die ersten Minuten gehörten den Gästen, die durch einen Freistoß von Markus Suchanek in der 5. Minute die Querlatte trafen. Kurz darauf hatte Florian Ritt die Möglichkeit, für den SV Hall zu treffen, sein Schuss streifte jedoch knapp am langen Eck vorbei.

Beide Teams neutralisierten sich in der ersten halben Stunde weitgehend, ohne klare Torchancen herauszuspielen. Erst in der 38. Minute vergab Christoph Stenitzer eine Topchance für den SV St. Martin/G., als sein Schuss vom Fünfereck am langen Eck vorbeiging. In der 45. Minute gingen beide Mannschaften mit einem gerechten 0:0 in die Halbzeitpause, was den Spielverlauf gut widerspiegelte.

Spannende Schlussphase - am Ende gelingt beiden Teams jeweils ein Treffer

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: ausgeglichen. In der 49. Minute scheiterte Florian Ritt erneut am Tormann der Gäste. Daniel Meinhart (Hall) versuchte es in der 50. Minute mit einem Schuss aus 30 Metern, der jedoch vom Keeper pariert wurde. Der erste Höhepunkt der zweiten Hälfte kam in der 58. Minute, als Lukas Gruber nach einem langen Pass in die Tiefe den Ball am Torwart des SV Hall vorbeischob und den SV St. Martin/G. mit 1:0 in Führung brachte.

Die Gastgeber zeigten sich jedoch unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. In der 79. Minute vergab Ritt eine Großchance aus drei Metern, als er den Tormann anschoss. Doch nur eine Minute später, in der 80. Minute, konnte Marcel Strohmeier nach einer Ecke von Christoph Reithofer den Abpraller aus sechs Metern ins Tor schießen und den Ausgleich zum 1:1 erzielen.

In den letzten Minuten der Partie wurde es noch einmal spannend. Fritz Bammer hatte in der 90. Minute die Möglichkeit, das Spiel für den SV Hall zu entscheiden, scheiterte jedoch mit einem Freistoß aus 18 Metern am gegnerischen Torwart. Nach einer kurzen Nachspielzeit von fünf Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und das Spiel endete mit einem verdienten 1:1-Unentschieden.

Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung und boten den Zuschauern ein spannendes Fußballspiel. Besonders in der zweiten Halbzeit konnten beide Teams ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellen.

