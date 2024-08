2:2! Kein Sieger im Ausseerland

Ein spannendes Duell zwischen den Ausseerland Juniors und dem SV Dandler Hall endete mit einem 2:2-Unentschieden. Während die Gäste in der ersten Halbzeit dominierten, kämpften sich die Hausherren in der zweiten Hälfte eindrucksvoll zurück. Die Zuschauer erlebten eine intensive Partie mit einem Last-Minute-Ausgleich, der das Spiel zu einem packenden Auftakt der neuen Saison in der 1. Klasse Enns machte.

SV Hall dominiert

Schon früh in der Partie setzte der SV Dandler Hall ein Zeichen. Bereits in der vierten Minute gelang Matthias Roll der Führungstreffer für die Gäste. Ein perfekter Auftakt in die neue Saison für Hall, der sie in den folgenden Minuten beflügelte. Die Ausseerland Juniors hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und ließen einige Chancen ungenutzt.

In der 11. Minute kam es zu einer Unterbrechung, da ein Spieler der Juniors, Christian Marl, ärztliche Hilfe benötigte. Die Rettung wurde gerufen und das Spiel blieb für etwa 20 Minuten unterbrochen. Nach dieser Zwangspause dauerte es nicht lange, bis Hall erneut zuschlug. In der 32. Minute erzielte David Meinhart mit einem Kracher aus 26 Metern das 0:2 und baute die Führung der Gäste aus. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Halbzeitpause, begleitet von immer stärker werdendem Regen.

Aufholjagd der Ausseerland Juniors

Die zweite Halbzeit begann mit aufgeräumten und motivierten Ausseerland Juniors. Bereits in der 46. Minute ging es weiter, und die Hausherren kamen immer besser ins Spiel. Ein Schuss der Juniors in der 51. Minute wurde von Kevin König, dem Torhüter von Hall, souverän gehalten. Doch die Ausseerland Juniors ließen sich nicht beirren und drängten weiter nach vorn.

In der 60. Minute war es schließlich soweit: Lukas Sukitsch erzielte das 1:2 und brach damit die Torsperre von Kevin König. Dieser Treffer gab den Juniors weiteren Auftrieb, während Hall zunehmend ins Schwimmen geriet. Die Hausherren erhöhten den Druck und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste.

Die Spannung steigerte sich bis in die letzten Minuten der Partie. In der 89. Minute erhielt Ausseerland einen Elfmeter zugesprochen, den David Tadic sicher verwandelte und somit den 2:2-Ausgleichstreffer erzielte. Dieser Treffer setzte die Gäste unter Druck, doch Hall konnte den Punkt dank einer starken Rettungstat von Kevin König in der 90. Minute sichern.

Mit vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem 2:2-Unentschieden, das den Einsatz und die Moral beider Teams unterstrich. Die Ausseerland Juniors zeigten in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Aufholjagd, während der SV Dandler Hall den Vorsprung nicht halten konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose (85050 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.