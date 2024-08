Schwere Verletzung überschattet Ausseerland Juniors versus SV Hall

Details Samstag, 17. August 2024 22:28

Der Fußball rückte im Spiel zwischen den Ausseerland Juniors und dem SV Hall am Samstagnachmittag in der 1. Klasse Enns völlig in den Hintergrund. Ein Spieler hatte sich schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Das Spiel endete nach einer 20-minütigen Unterbrechung mit 2:2 (zum Bericht). LIGAPORTAL hat alle weiteren Informationen.

Ausseerlands Kapitän Christian Marl war es, der sich nach knapp zehn Minuten eine Kniescheibenluxation zugezogen hat und sich damit schwer verletzte. Marl musste mit der Rettung abtransportiert und ins UKH Salzburg gebracht werden. "Gute Besserung Chrisi, come back stronger! Mit einer enormen Willensleistung haben unsere Juniors einen 0-2 Rückstand ausgeglichen und ein mehr als verdientes 2-2 geholt. Mit etwas Glück wäre auch ein Sieg drin gewesen, in Anbetracht der Umstände sind wir aber mit dem Punkt sehr zufrieden", heißt es auf der Facebookseite der Ausseer.

