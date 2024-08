Dank Mellem-Dreierpack: SV Aigen/E. feiert Sieg gegen SVU Kalwang

Details Montag, 19. August 2024 15:35

In der 1. Runde der 1. Klasse Enns feierte SV Aigen im Ennstal einen verdienten 3:1-Sieg gegen SV Union HP Anhänger Kalwang. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und stellten die Weichen früh auf Sieg. Mann des Tages war Philipp Mellem, der mit einem Hattrick den Grundstein für den Erfolg legte. Christoph Pongratz gelang lediglich der Ehrentreffer für die Gäste in der Schlussphase des Spiels.

Frühe Dominanz durch Philipp Mellem

Bereits in der 21. Minute war es Philipp Mellem, der das erste Tor des Spiels erzielte und SV Aigen/E. mit 1:0 in Führung brachte. Der Jubel war kaum abgeklungen, da legte derselbe Spieler nur zwei Minuten später nach und erhöhte auf 2:0. Dieser schnelle Doppelschlag setzte SVU Kalwang früh unter Druck. SVU Kalwang tat sich schwer, ins Spiel zu finden und eigene Chancen zu kreieren. Die Abwehr von SV Aigen/E. stand sicher und ließ kaum Raum für die Angriffe der Gäste. So ging es mit einer komfortablen 2:0-Führung der Gastgeber in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. SV Aigen/E. kontrollierte das Spiel und drängte auf das nächste Tor. In der 65. Minute war es wieder Philipp Mellem, der seinen Hattrick perfekt machte und zum 3:0 traf. Damit war die Partie praktisch entschieden, denn SVU Kalwang fand weiterhin kein Mittel, um ernsthaft in das Spiel zurückzukommen.

Die Gäste zeigten jedoch Moral und erzielten in der 82. Minute durch Christoph Pongratz den Anschlusstreffer zum 3:1. Dieser Treffer war jedoch nicht mehr als Ergebniskosmetik, da SV Aigen/E. die Partie souverän zu Ende spielte und keine weiteren Chancen der Gäste zuließ.

Stimme zum Spiel:

Michael Rindler (Trainer Aigen): "Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit mit einer dermaßen ersatzgeschwächten Mannschaft einen Sieg zum Saisonauftakt einfahren konnten. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Die Burschen haben das sehr gut gemacht. Dabei weiß man ja im ersten Spiel nie, wie weit die Mannschaft ist. Das macht insofern Spaß und wir freuen uns schon auf die zweite Runde."

1. Klasse Enns: Aigen/E. : Kalwang - 3:1 (2:0)

82 Christoph Pongratz 3:1

65 Philipp Mellem 3:0

23 Philipp Mellem 2:0

21 Philipp Mellem 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.