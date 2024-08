FC Tauplitz bezwingt SV St. Martin/G. dank Beutelbeck-Doppelpack

Details Montag, 19. August 2024 15:41

Der FC Tauplitz traf am Samstag auf SV St. Martin/G.. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entschied sich das Spiel in der zweiten Hälfte. Am Ende siegte der FC Tauplitz knapp mit 2:1. David Beutelbeck war der Mann des Spiels. Er erzielte beide Tore.

Torlose erste Halbzeit

Schon in der 5. Minute hatte das Heimteam eine riesige Chance, als ein weiter Ball auf David Beutelbeck gespielt wurde, der jedoch überhastet abschloss und den Ball über das Tor jagte. Auch in den folgenden Minuten dominierte Tauplitz das Spielgeschehen, kam jedoch zunächst nicht über Chancen hinaus.

Die Gäste aus St. Martin taten sich schwer, ins Spiel zu finden. Auf der anderen Seite verpasste es Tauplitz mehrfach, in Führung zu gehen. Beutelbeck war der aktivste Spieler auf dem Platz, doch er konnte seine Chancen vorerst weiter nicht nutzen. In der 23. Minute setzte er den Ball aus kurzer Distanz über das Tor, wenig später scheiterte er erneut am Gäste-Keeper. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatten schließlich die Gäste kurz vor der Pause. In der 44. Minute kam plötzlich Stenitzer frei zum Abschluss, setzte den Ball aber knapp neben das Tor. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Spannende Schlussphase

Nach der Pause erhöhte Tauplitz den Druck weiter. In der 48. Minute kam es bereits zum vermeintlichen 1:0 durch Beutelbeck, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Doch die Hartnäckigkeit des Heimteams zahlte sich schließlich aus. In der 73. Minute gelang David Beutelbeck das erlösende 1:0. Nach mehreren gescheiterten Versuchen fand er endlich die Lücke und schob den Ball flach ins Netz.

Nur sieben Minuten später legte Beutelbeck nach. Er überlief die Abwehr der Gäste mit einem beeindruckenden Sprint und lupfte den Ball über den herauseilenden Keeper zum 2:0 ins Tor. Mit diesem Doppelschlag schien die Partie zugunsten von Tauplitz entschieden zu sein.

Doch St. Martin gab nicht auf. In der 83. Minute sorgte Stefan Radlingmaier für einen überraschenden Anschlusstreffer. Mit einem fulminanten Schuss aus 28 Metern in den Winkel traf er zum 1:2. Die Schlussminuten wurden hektisch, als die Gäste auf den Ausgleich drängten. In der 88. Minute hatte St. Martin sogar eine tolle Ausgleichschance, doch die Tauplitzer Defensive warf sich mutig in den Schuss und rettete dem Team den knappen Vorsprung.

Stimme zum Spiel:

Helmut Gruber (Trainer St. Martin am Grimming): "Natürlich haben wir uns den Saisonstart anders vorgestellt. In Tauplitz ist es immer schwer zu gewinnen. Auf Grund der ersten Halbzeit ist der Sieg der Heimmannschaft nicht unverdient, obwohl auch wir einigen Chancen hatten. Positiv ist sicher die Tatsache, dass wir auch nach den zwei Gegentreffern nicht aufgegeben haben und durch ein tolles Tor die Partie noch einmal spannend gemacht haben."

1. Klasse Enns: Tauplitz : St. Martin/G. - 2:1 (0:0)

83 Stefan Radlingmaier 2:1

80 David Beutelbeck 2:0

73 David Beutelbeck 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.