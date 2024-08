Überzeugender Auswärtssieg: SV Hall triumphiert in St. Martin/Grimming

Details Samstag, 24. August 2024 20:06

Der SV Hall hat in der 2. Runde der 1. Klasse Enns einen beeindruckenden 4:1-Auswärtssieg gegen den SV St. Martin/Grimming eingefahren. Nach einem spannenden und abwechslungsreichen Spielverlauf konnten die Gäste durch ihre Effizienz und Torgefahr überzeugen. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:1, ehe sie in der Schlussphase noch einen weiteren Treffer nachlegten.

Gäste mit klarer 3:1-Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den SV Hall, als bereits in der zweiten Minute Florian Ritt die Latte traf. Die erste gute Chance für die Gastgeber hatte Kevin Klettner in der 16. Minute, dessen Schuss jedoch vom Haller Torhüter, Fabian Gierer, pariert wurde.

Die Gäste gingen schließlich in der 36. Minute in Führung, als Matthias Roll nach einem Einwurf und einer Flanke von Florian Egger zur Führung einschoss. Diese Führung hielt jedoch nicht lange, denn nur zwei Minuten später gelang Markus Suchanek der Ausgleich für St. Martin/Grimming nach einem individuellen Fehler in der Gästeabwehr.

Doch der SV Hall zeigte sich unbeeindruckt und antwortete prompt. In der 41. Minute war es Thomas Bräuer, der nach einem Querpass von Matthias Roll zur erneuten Führung für die Gäste traf. Nur zwei Minuten später erhöhte Florian Ritt nach einem Solo auf 3:1 für den SV Hall und stellte damit bereits zur Halbzeit die Weichen auf Sieg.

Roll setzt Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit kontrollierte der SV Hall das Spielgeschehen weitgehend. Gianluca Ellen versuchte es in der 68. Minute aus der Distanz, doch der Torhüter der Gastgeber war auf dem Posten. Auch Thomas Bräuer hatte in der 71. Minute eine gute Gelegenheit, verfehlte jedoch das Tor knapp.

In der Schlussphase setzte der SV Hall vermehrt auf seine jungen Spieler, was in der 81. Minute durch die Einwechslung von Martin Nesensohn, der sein Debüt in der Kampfmannschaft feierte, deutlich wurde. Die Gastgeber hatten in dieser Phase wenig entgegenzusetzen und mussten in der 85. Minute den Schlusspunkt hinnehmen. Matthias Roll erzielte nach einer schönen Kombination über David Nachbagauer und Thomas Bräuer seinen zweiten Treffer des Abends und sorgte für den 4:1-Endstand.

1. Klasse Enns: St. Martin/G. : SV Hall - 1:4 (1:3)

85 Matthias Roll 1:4

44 Florian Ritt 1:3

41 Thomas Bräuer 1:2

38 Markus Suchanek 1:1

36 Matthias Roll 0:1

