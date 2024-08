Elfmeter beschert SVU Kalwang hauchdünnen Heimsieg

In einer Begegnung der zweiten Runde der 1. Klasse Enns setzte sich der SV Union HP Anhänger Kalwang mit einem knappen 1:0 gegen die FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors durch. Das entscheidende Tor erzielte Christoph Pongratz in der ersten Halbzeit per Elfmeter. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis, sodass die Gastgeber ihren ersten Saisonsieg feiern konnten.

Dominante Gastgeber

Das Spiel begann mit einem munteren Auftakt beider Mannschaften. Bereits in der 3. Minute hatte Niklas Suppan für die Kalwanger die erste Möglichkeit, sein Schuss aus 17 Metern verfehlte jedoch das Tor. In der 7. Minute versuchte es Jonas Kogler für die Gäste aus 20 Metern, doch sein Schuss ging über das Gehäuse. Die Kalwanger setzten nach und kamen in der 9. Minute erneut zu einer guten Chance. Nach einem Eckball stand Thomas Schober frei, doch sein Kopfball ging über das Tor.

Die Gastgeber diktierten zunehmend das Spielgeschehen und hatten in der 30. Minute durch Christoph Pongratz eine weitere gute Möglichkeit, doch Gästegoalie Daniel Stöckl parierte glänzend. Schließlich bekamen die Kalwanger in der 33. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Pongratz sicher flach ins rechte Eck verwandelte. Damit stand es 1:0 für den SVU.

Bis zur Halbzeitpause ergaben sich noch einige Chancen auf beiden Seiten. In der 41. Minute hatte Pongratz erneut eine Möglichkeit, aber Stöckl zeigte abermals eine Glanzparade. Trotz der Bemühungen blieb es bis zur Halbzeit beim 1:0.

Spannung bis zur letzten Minute

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel hart umkämpft. In der 62. Minute betrat Kalwangs Oliver Drtina das Spielfeld zu früh und sah dafür die gelbe Karte. Die Ausseerland Juniors drängten auf den Ausgleich und hatten in der 84. Minute durch David Tadic eine große Chance, doch sein Freistoß aus 17 Metern traf nur die Querlatte.

In der Schlussphase warfen die Juniors alles nach vorne, doch die Defensive der Kalwanger stand sicher. Die Nachspielzeit betrug fünf Minuten, doch auch diese konnten die Gäste nicht nutzen, um den Ausgleich zu erzielen. Schließlich endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für den SV Union Kalwang.

Mit diesem Sieg sicherte sich Kalwang die ersten drei Punkte der Saison, nachdem der SVU den Saisonauftakt verloren hatte. Für die Ausseerland Juniors, die in ihrem ersten Spiel ein Unentschieden erreicht hatten, bleibt es bei einem Punkt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Anna Lüse (26451 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Anna Lüse mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.