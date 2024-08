Torregen in Tauplitz: FC Tauplitz siegt eindrucksvoll gegen ATV Irdning II

Details Montag, 26. August 2024 18:10

Der FC Tauplitz traf am Samstag in der zweiten Runde der 1. Klasse Enns auf die zweite Kampfmannschaft des ATV MERCANDO Irdning. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle gerecht - man feierte einen Kantersieg. Das Spiel endete mit 6:1.

Frühe Führung für den FC Tauplitz

Bereits in der 12. Minute gelang Felix Beutelbeck der Führungstreffer für die Gastgeber. Nach einer ersten Torchance in der 8. Minute war es Beutelbeck, der mit seinem Treffer die Weichen auf Sieg stellte. Der FC Tauplitz setzte die Gäste weiter unter Druck und belohnte sich in der 23. Minute mit dem 2:0. Diesmal war es Tamas Csemez, der für den FC Tauplitz erfolgreich war.

ATV Irdning II versuchte, sich gegen die Angriffe der Gastgeber zu wehren und hatte in der 31. Minute durch Kurt Lammer eine erste gute Gelegenheit, die jedoch knapp am Tor vorbeiging. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gäste noch eine Doppelchance, bei der zunächst Julian Bleiwerk nur die Stange traf und Noel Fessler den Ball knapp über das Tor setzte. Trotz dieser Möglichkeiten blieb es beim 2:0 für den FC Tauplitz zur Halbzeit.

Dominante zweite Halbzeit des FC Tauplitz

Nach dem Seitenwechsel drängte der FC Tauplitz auf das dritte Tor, was in der 55. Minute auch gelang. Nicolas Tassatti erzielte das 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Gastgeber spielten weiter druckvoll und erhöhten in der 58. Minute auf 4:0. Erneut war es Felix Beutelbeck, der seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages krönte.

Auch nach einer Trinkpause in der 69. Minute blieb der FC Tauplitz das dominante Team und legte in der 71. Minute das 5:0 nach. Michael Perstling trug sich in die Torschützenliste ein. Doch damit nicht genug: In der 79. Minute schnürte Felix Beutelbeck seinen Dreierpack und erhöhte auf 6:0. Die Gastgeber ließen dem ATV Irdning II keine Chance und spielten ihre Überlegenheit gnadenlos aus.

In der 84. Minute gelang den Gästen jedoch noch ein kleiner Lichtblick. Nils Doringer erzielte mit einem sehenswerten Freistoß aus 35 Metern den Ehrentreffer für ATV Irdning II zum 6:1.

Stimme zum Spiel:

Thomas Schachner (Trainer Tauplitz): "Leider tun wir uns noch etwas schwer, zu unserem Spiel zu finden. Das Ergebnis war natürlich gut, spielerisch war besonders die erste Hälfte ziemlich schwach. Positiv ist die sehr gute Leistung unserer jungen Spieler. Wir sind natürlich glücklich über die drei Punkte und über den sehr klaren Sieg. Der Saisonstart ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen natürlich gelungen. Wir müssen aber weiter konzentriert bleiben. Die Saison ist noch jung."

1. Klasse Enns: Tauplitz : ATV Irdning II - 6:1 (2:0)

84 Nils Doringer 6:1

79 Felix Beutelbeck 6:0

71 Michael Perstling 5:0

58 Felix Beutelbeck 4:0

55 Nicolas Tassatti 3:0

23 Tamas Csemez 2:0

12 Felix Beutelbeck 1:0

