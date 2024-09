SV Hall besiegt Kalwang mit 2:0

Der SV Hall konnte sich in der dritten Runde der 1. Klasse Enns mit einem klaren 2:0 gegen den SVU Kalwang durchsetzen. In einem spannenden Spiel gelang es den Hausherren, durch Treffer von Thomas Bräuer und Mark Berghofer die drei Punkte zu sichern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit zeigte das Team von Trainer Rene Wenzl in der zweiten Hälfte eine starke Leistung und entschied das Match verdient für sich.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer Schweigeminute für einen verstorbenen Spieler und Vereinskollegen des SV Hall. Kurz danach wurde das Match in der „Dandler-Zirnitzarena“ bei perfekten äußeren Bedingungen angepfiffen. Beide Mannschaften starteten konzentriert, und es dauerte nicht lange, bis die ersten Chancen herausgespielt wurden.

Die erste große Möglichkeit hatte der SV Hall bereits in der 4. Minute. Matthias Roll bekam einen präzisen Pass von Florian Egger, konnte jedoch den Ball aus 15 Metern nicht im Tor unterbringen. In der 12. Minute konterte Kalwang mit einer 100-prozentigen Chance. Gernot Stocker kam nach einer Flanke von rechts ungehindert zum Kopfball, verfehlte das Tor aber knapp. Wenige Minuten später hatte Stocker erneut eine gute Gelegenheit, doch SV-Torwart Fabian Gierer blieb im Eins-gegen-Eins siegreich.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchten beide Teams immer wieder, gefährliche Angriffe zu starten. Ein Schuss von Matthias Roll in der 36. Minute und ein Freistoß von Michael Limmer in der 39. Minute gingen jedoch beide am Tor vorbei. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Bräuer bringt Hall auf die Siegerstraße

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte der SV Hall deutlich mehr Biss. In der 51. Minute gelang Thomas Bräuer der Führungstreffer für die Hausherren. Nach einer gelungenen Kombination über David Meinhart und Matthias Roll konnte Bräuer den Abpraller nach einem Volleyschuss im Tor unterbringen.

Kalwang versuchte, schnell zu antworten, doch der SVH dominierte das Spielgeschehen. In der 60. Minute traf David Nachbagauer aus 17 Metern nur den Pfosten, und zehn Minuten später setzte er einen weiteren Schuss aus 16 Metern über das Tor.

Die Gäste aus Kalwang hatten Pech, als Niklas Suppan in der 79. Minute verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen musste. Von da an spielte Kalwang nur noch zu zehnt, was die Aufgabe für den SV Hall erleichterte. Nur vier Minuten später machte Mark Berghofer den Sack zu. Nach einem perfekten Pass von Matthias Roll traf Berghofer in der 83. Minute zum 2:0-Endstand.

Der SV Hall konnte den Sieg souverän über die Zeit bringen und sich über drei verdiente Punkte freuen. Mit diesem Erfolg steht der SVH nun mit sieben Punkten aus drei Spielen gut da.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose (86150 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.