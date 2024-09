Nach Kracher SG WSV Eisenerz/SV Radmer vs. FC Tauplitz: "Habe noch nie schlechteren Schiedsrichter gesehen!"

Details Montag, 02. September 2024 18:00

In einem packenden Match der 1. Klasse Enns hat die SG WSV Eisenerz/SV Radmer I den FC Tauplitz mit 5:3 besiegt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging es in der zweiten Hälfte Schlag auf Schlag. Der Heimmannschaft gelang es, einen Rückstand von 1:3 in den letzten 30 Minuten in einen Sieg zu verwandeln.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, doch trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten konnten weder SG WSV Eisenerz/SV Radmer I noch FC Tauplitz das Runde ins Eckige bringen. Beide Teams zeigten sich defensiv stabil und ließen wenig zu. Die erste Hälfte endete somit torlos, und die Zuschauer warteten gespannt auf die zweite Halbzeit.

Torregen in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für die Gäste. Bereits in der 49. Minute brachte Simon Bindlechner den FC Tauplitz mit 0:1 in Führung. Die Gastgeber schienen zunächst geschockt, doch es dauerte nicht lange, bis Dominik Swoboda in der 59. Minute den Ausgleich für die SG WSV Eisenerz/SV Radmer I erzielte.

Nur vier Minuten später schlug FC Tauplitz erneut zu. Tamas Csemez brachte die Gäste in der 63. Minute wieder in Führung. Als Tobias Kreiter in der 64. Minute das 3:1 für FC Tauplitz erzielte, schien das Spiel fast entschieden.

Doch die Heimmannschaft gab sich nicht geschlagen. In der 74. Minute verkürzte Julian Jäger per Elfmeter auf 2:3 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Dieser Treffer setzte neue Kräfte frei und die SG WSV Eisenerz/SV Radmer I drängte auf den Ausgleich.

David Bogenreiter erzielte in der 86. Minute per Freistoß den wichtigen Treffer zum 3:3. Nun war das Momentum klar auf der Seite der Gastgeber. Die reguläre Spielzeit neigte sich dem Ende zu, doch die SG WSV Eisenerz/SV Radmer I war noch nicht fertig.

Entscheidung in der Nachspielzeit

In einer dramatischen Nachspielzeit schaffte es Julian Jäger erneut, den Ball im Netz unterzubringen. In der 90. Minute erzielte er per Elfmeter das 4:3 und brachte die SG WSV Eisenerz/SV Radmer I erstmals in Führung - der Elfer bzw. vor allem die Entstehung sorgte für große Diskussion auf der Trainerbank der Tauplitzer, denn weder die Gastgeber noch die Gäste wussten, wie der Unparteiische zu dieser Entscheidung gekommen war. Doch damit nicht genug, nur wenige Minuten später, erneut in der 90. Minute, machte David Bogenreiter mit seinem zweiten Treffer alles klar und erhöhte auf 5:3.

Stimme zum Spiel:

Thomas Schachner (Trainer Tauplitz): "Glückwunsch an Eisenerz/Radmer zum Sieg. Wie dieser allerdings zu Stande gekommen ist, ist ein Skandal. Ich bin seit 30 Jahren in diesem Sport, einen schlechteren Schiedsrichter habe ich noch nicht gesehen. Hier sollte der Verband mal einschreiten! Die Zuschauer von Radmer sind zu uns gekommen und haben gesagt, so etwas haben sie noch nie erlebt. Mit fehlen immer noch etwas die Worte. Ich bin weiß Gott keiner, der sich nur auf den Schiedsrichter rausredet, eher im Gegenteil. Aber man kann keinen Schiedsrichter dieses Alters zu einem "Topspiel" schicken. Das kann uns alles kosten, wofür wir als kleiner Verein so hart arbeiten!

1. Klasse Enns: SG WSV Eisenerz/SV Radmer I : Tauplitz - 5:3 (0:0)

95 David Bogenreiter 5:3

91 Julian Jäger 4:3

86 David Bogenreiter 3:3

74 Julian Jäger 2:3

64 Tobias Kreiter 1:3

63 Tamas Csemez 1:2

59 Dominik Swoboda 1:1

49 Simon Bindlechner 0:1

