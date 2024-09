Tor-Festival: Ausseerland Juniors deklassieren SG Pruggern/Gröbming II

Details Montag, 02. September 2024 18:17

In einer einseitigen Partie setzten sich die Ausseerland Juniors gegen SG Pruggern/Gröbming II mit einem überwältigenden 12:1 durch. Bereits zur Halbzeit stand es 5:0, und auch im zweiten Durchgang zeigten die Ausseerland Juniors keine Gnade.

Einseitige erste Halbzeit

Schon früh in der Partie gingen die Ausseerland Juniors in Führung. In der 4. Minute erzielte Mathias Schneider das erste Tor des Spiels, was den Grundstein für eine dominante Leistung legte. Die Gastgeber ließen der SG Pruggern/Gröbming II keine Chance, ins Spiel zu finden. In der 27. Minute erhöhte Klaus Mayerl auf 2:0.

Die Überlegenheit der Ausseerland Juniors setzte sich fort, und in der 37. Minute war es erneut Klaus Mayerl, der zum 3:0 traf. Nur drei Minuten später folgte das vierte Tor durch Maximilian Gregor Wildner, der die gegnerische Abwehr erneut überwinden konnte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schloss Lukas Stöckl einen weiteren Angriff erfolgreich ab und stellte den 5:0-Halbzeitstand her.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause machten die Ausseerland Juniors genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. Die Ausseerland Juniors dominierten die gesamte Partie und ließen SG Pruggern/Gröbming II keine Chance. Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 12:1, was die Überlegenheit der Gastgeber deutlich unterstrich.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Auch wenn es uns die Gegner nicht unbedingt schwer gemacht haben, 12 Tore musst du trotzdem zuerst einmal machen. Eine konzentrierte Leistung bis zum Schluss, Kompliment ans gesamte Team!"

1. Klasse Enns: Ausseerland Jrs. : Pruggern/Gröbming II - 12:1 (5:0)

78 David Tadic 12:1

76 Fabian Pliem 11:1

74 David Tadic 10:1

72 David Tadic 9:1

70 Valentin Cosic 8:1

69 Adrian Bernhardt 8:0

57 David Tadic 7:0

52 Klaus Mayerl 6:0

43 Lukas Stöckl 5:0

40 Maximilian Gregor Wildner 4:0

37 Klaus Mayerl 3:0

27 Klaus Mayerl 2:0

4 Mathias Schneider 1:0

