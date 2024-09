Krimi zwischen FC Tauplitz und SV Aigen/E. endet Remis

Details Samstag, 07. September 2024 23:47

Der FC Tauplitz und der SV Aigen im Ennstal lieferten sich ein hart umkämpftes Match in der 1. Klasse Enns. Am Ende stand es 1:1. Tauplitz ging in der ersten Halbzeit in Führung, musste aber in der zweiten Hälfte den Ausgleich hinnehmen. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, wobei letztlich beide Torhüter eine entscheidende Rolle spielten.

Frühe Chancen und Führung für Tauplitz

Bereits in den ersten Minuten zeigte der FC Tauplitz seine Angriffslust. Eine frühe Kombination führte zu einer großen Chance, doch man scheiterte am stark reagierenden Torhüter Egger. Auch in der 13. Minute zeigte sich Tauplitz gefährlich, als der Ball an die Latte geschlenzt wurde. Die Gäste aus Aigen ließen sich jedoch nicht lange bitten und kamen auch zu einer guten Möglichkeit, die jedoch nicht im Tor endete.

In der 28. Minute war es dann soweit: Nach einer präzisen Flanke nahm Nicolas Tassatti den Ball mit der Brust an und schoss ihn mit dem Außenrist ins lange Kreuzeck – ein echtes Traumtor zur 1:0-Führung für den FC Tauplitz. Die Defensive von Aigen hatte in dieser Phase alle Hände voll zu tun, besonders Keeper Egger rettete mehrfach in höchster Not.

Der Ausgleich und ein hitziges Ende

Nach der Pause drängte der SV Aigen im Ennstal auf den Ausgleich. In der 57. Minute war es schließlich soweit: Niklas Rössler traf zum 1:1, nachdem die Tauplitzer Abwehr nicht entschlossen genug agierte. Der Ausgleich war aus Sicht der Gäste hochverdient, da sie in dieser Phase deutlich mehr Druck ausübten.

In der Folge wogte das Spiel hin und her. Tauplitz hatte erneut einige Chancen, doch der letzte Pass wollte nicht gelingen. In der 65. Minute scheiterte man erneut am gut aufgelegten Egger, der einen starken Tag erwischte. Die Schlussphase wurde hitzig, insbesondere die Tauplitzer Offensive brachte Aigener Defensive mehrfach in Bedrängnis. Eine Ecke in der 88. Minute und ein Freistoß von Rössler in der 90. Minute waren die letzten nennenswerten Aktionen, doch es blieb beim 1:1. Schließlich endete das Spiel nach sechs Minuten Nachspielzeit.

Stimme zum Spiel:

Thomas Schachner (Trainer Tauplitz): "Wir haben leider unsere Überlegenheit nicht in einen Sieg ummünzen können. Aigen hat die meiste Zeit sehr clever verteidigt, die Chancen auf den Sieg waren dennoch da."

1. Klasse Enns: Tauplitz : Aigen/E. - 1:1 (1:0)

57 Niklas Rössler 1:1

28 Nicolas Tassatti 1:0

