SVU Kalwang holt gegen SV St. Martin/G. zwei Mal Rückstand auf und gewinnt

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV St. Martin/G. und dem SVU Kalwang bot den Fans viele Tore. In der vierten Runde der 1. Klasse Enns ging der SVU Kalwang am Ende als Sieger vom Platz, nachdem sie einen Halbzeitrückstand wettmachten und das Spiel mit 4:2 für sich entschieden.

Frühe Führung für Kalwang

Fabian Schober brachte den SVU Kalwang mit einem frühen Tor in Führung. Diese Führung hielt jedoch nicht lange, denn in der 29. Minute sorgte Stefan Radlingmaier für den Ausgleichstreffer. Die Antwort der Gäste ließ aber wieder nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später war es erneut Fabian Schober, der seinen Torriecher unter Beweis stellte und das 2:1 für den SVU Kalwang markierte. Doch die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und kamen kurz vor der Halbzeitpause zurück. In der 38. Minute erzielte Stefan Mayer das wichtige 2:2. Markus Suchanek von St. Martin sah in der 44. Minute die Rote Karte.

Hitzige zweite Hälfte und entscheidende Tore

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 46. Minute traf Christoph Pongratz für den SVU Kalwang und stellte die Führung für die Gäste wieder her. In der 61. Minute machte Jacob Schöggl mit dem Treffer zum 4:2 den Sack für die Gäste endgültig zu. Diesen Rückschlag konnte der SV St. Martin/G. nicht mehr kompensieren, zumal sie in der Schlussphase des Spiels durch die Gelb/Rote Karte für Jürgen Jansenberger in der 78. Minute noch weiter dezimiert wurden.

Der SVU Kalwang kontrollierte das Spiel in den letzten Minuten und ließ keine weiteren Chancen für die Gastgeber zu. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den Auswärtssieg für den SVU Kalwang, der mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten konnte.

Stimme zum Spiel:

Helmut Gruber (Trainer St. Martin): "Wir haben leider wieder zu viele individuelle Fehler gemacht, so haben wir es dem Gegner nicht gerade schwer gemacht, Tore zu schießen. Das zieht sich leider seit Beginn der Meisterschaft schon so dahin. Im Angriff haben wir auch zu viele Sitzer ausgelassen - so kannst du ganz schwer Spiele gewinnen."

1. Klasse Enns: St. Martin/G. : Kalwang - 2:4 (2:2)

61 Jacob Schöggl 2:4

46 Christoph Pongratz 2:3

38 Stefan Mayer 2:2

34 Fabian Schober 1:2

29 Stefan Radlingmaier 1:1

20 Fabian Schober 0:1

