Souveräner Heimsieg: SV St. Martin/G. besiegt SG Pruggern/Gröbming II

Details Montag, 23. September 2024 20:06

Der SV St. Martin/G. hat in der 6. Runde der 1. Klasse Enns einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen die SG Pruggern/Gröbming II eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit sorgte die Heimmannschaft für klare Verhältnisse, als sie mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause ging. Die Gäste fanden keine Mittel, um das Spiel noch zu drehen, sodass die Partie in der zweiten Halbzeit ereignisarm blieb.

Stenitzer bringt SV St. Martin/G. früh in Führung

In der 7. Minute eröffneten die Hausherren den Torreigen, als Christoph Stenitzer den Ball zum 1:0 für den SV St. Martin/G. im Netz versenkte. Nur wenige Minuten später konnte der SV St. Martin/G. nachlegen. In der 13. Minute war es Kevin Klettner, der das 2:0 für die Heimmannschaft erzielte. Die Abwehr der Gäste schien mit der schnellen und präzisen Spielweise der Gastgeber überfordert zu sein.

Der SV St. Martin/G. zeigte sich in dieser Phase des Spiels äußerst effizient und nutzte seine Chancen konsequent. In der 20. Minute konnte Christoph Stenitzer, der bereits das erste Tor erzielt hatte, erneut zuschlagen und stellte mit einem verwandelten Elfmeter auf 3:0. Die komfortable Führung war das Resultat einer konzentrierten und zielstrebigen Anfangsphase der Heimmannschaft.

Ruhigere zweite Halbzeit

Nach der furiosen ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Durchgang deutlich an Fahrt ab. Beide Mannschaften schienen mit dem bisherigen Spielverlauf zufrieden zu sein, und es entwickelte sich ein eher ereignisarmes Spiel.

Der SV St. Martin/G. verwaltete das Spiel geschickt und ließ keine nennenswerten Chancen mehr zu. In der 86. Minute sorgte Kiendler von der SG Pruggern/Gröbming II mit einem Distanzschuss noch einmal für Aufsehen, doch auch dieser Versuch blieb ohne Erfolg.

1. Klasse Enns: St. Martin/G. : Pruggern/Gröbming II - 3:0 (3:0)

20 Christoph Stenitzer 3:0

13 Kevin Klettner 2:0

7 Christoph Stenitzer 1:0

