ATV Irdning II unterliegt den Ausseerland Juniors deutlich

Details Sonntag, 22. September 2024 22:01

Die FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors hat einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen den ATV MERCANDO Irdning II eingefahren. Zur Halbzeit führten die Gäste mit 1:0 und legten in der zweiten Hälfte kräftig nach. Die Juniors präsentierten sich als klar überlegene Mannschaft und dominierten das Geschehen auf dem Platz.

Frühe Führung für die Juniors

Die Partie begann zunächst ausgeglichen, beide Teams tasteten sich in den ersten Minuten ab. Bis zur 12. Minute war es ein wildes Hin und Her ohne gefährliche Torchancen auf beiden Seiten. Der ATV Irdning II hatte zwar minimal mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch keinen Nutzen ziehen.

Die entscheidende Wende in der ersten Halbzeit kam in der 22. Minute, als Gabriel Grubesa die Juniors mit 1:0 in Führung brachte. Nach einer hervorragenden Vorlage von David Tadic ließ Grubesa dem Torhüter von Irdning II keine Chance und erzielte das erste Tor des Spiels. Dies gab den Ausseerland Juniors Auftrieb und sie wurden zunehmend stärker.

Deutliche Überlegenheit in der zweiten Hälfte

Nach der Halbzeitpause dominierten die Ausseerland Juniors das Spielgeschehen. Bereits in der 46. Minute zeigte man einen bemerkenswerten Alleingang über das Feld, was den Ton für die zweite Halbzeit angab. In der 52. Minute erhöhte David Martinovic auf 2:0, als er den Ball kraftvoll unter die Latte nagelte.

Nur eine Minute später, in der 53. Minute, erzielte David Tadic das 3:0 mit einem Freistoß, der durch alle Spieler hindurch ins Tor sprang. Die Defensive von Irdning II schien zu diesem Zeitpunkt keine Mittel gegen die Angriffe der Juniors zu finden.

In der 64. Minute setzte Benedikt Brandauer den Torreigen fort und erhöhte auf 4:0. Der Jubel der Gäste war groß, und es zeichnete sich ab, dass der FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors an diesem Tag nicht mehr zu stoppen war.

Den Schlusspunkt setzte Ivan Martinovic in der 85. Minute. Nach einer hervorragenden Vorarbeit konnte Martinovic das 5:0 markieren und somit den Endstand festlegen. Die Gastgeber hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich letztlich deutlich geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Wir haben wieder mit einer ganz jungen Mannschaft gespielt und das Spiel eigentlich immer unter Kontrolle gehabt. Dass der nächste 15- jährige sein erstes Kampfmannschafts Tor geschossen hat und auch wieder alle Ersatzspieler Einsatzminuten bekommen haben, freut mich besonders, wir werden von Spiel zu Spiel stärker und setzen die guten Trainingsleistungen immer besser um."

1. Klasse Enns: ATV Irdning II : Ausseerland Jrs. - 0:5 (0:1)

85 Ivan Martinovic 0:5

64 Benedikt Brandauer 0:4

53 David Tadic 0:3

52 David Martinovic 0:2

22 Gabriel Grubesa 0:1

