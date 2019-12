Zuseher-Statistik: Noch Luft nach oben bei Fan-Interesse in 1. Klasse Mitte A

Details Donnerstag, 26. Dezember 2019 15:49

Insgesamt waren es 91 Begegnungen, die in der Hinrunde in der 1. Klasse Mitte A über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumen im Herbstdurchgang 7.732 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen verbesserungsfähigen Schnitt von 85 Beobachtern pro Spiel ergibt. Die meisten Fans kamen zum Spiel zwischen Weinitzen und St. Radegund. 260 Personen folgten dem Spiel. Dennoch hat der Herbstmeister nicht den besten Zuschauerschnitt.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Semriach 929 7 133 2. Weinitzen 893 7 128 3. Andritz II 600 6 100 4. Peggau 695 7 99 5. Stiwoll 659 7 94 6. Stattegg. 546 6 91 7. Frohnleiten II 580 7 82 8. St. Radegund 526 7 75 9. Austria ASV 420 6 70 10. Gratwein II 466 7 67 11. Kainbach II. 366 6 61 12. Thal II 363 6 61 13. Mariatrost 335 6 56 14. GSC 355 7 51

