Beim GSV St. Radegund ist man bereit für den großen Coup!

In gut zwei Wochen soll in der 1. Klasse Mitte A der Re-Start nach der fußballfreien Zeit erfolgen. Mit von der Partie ist natürlich auch der Vize-Herbstmeister der Abbruch-Saison GSV Wir:Zhaus St. Radegund. Mit einem Spiel weniger hatte man in der Zwischenabrechnung fünf Zähler Rückstand auf den damaligen Leader aus Weinitzen. Mit ähnlichen Leistungen ist der Truppe von Cheftrainer Christian Weidinger auch in der kommenden Spielzeit einiges zuzutrauen. Die erste Möglichkeit auf Punkte hat man bei planmäßigem Ligastart am 29. August gegen den SV Gratwein-Straßengel II, gespielt wird im heimischen Reinfried Haubenhofer Stadion.

Der sportliche Leiter Daniel Mairold des GSV über…

… die Bewältigung der Corona-Zeit:

„Wir haben versucht das Vereinsgelände unter Einhaltung der Maßnahmen etwas zu sanieren bzw. zu verbessern. Vor allem von ehrenamtlichen Spielern sowie Funktionären wurden im Zuge dessen gute Arbeiten getätigt. Man hat in dieser Corona-Zeit natürlich auch versucht zu Hause ausgegebene Workouts einzeln zu absolvieren. Wir haben also probiert das Beste aus dieser Situation herauszuholen.“

… eine Durchführung der Meisterschaft 2020/21:

„Wir lassen das Ganze auf uns zukommen, aber es wird sicher schwierig! Wir hoffen natürlich, dass sich eine sportliche Lösung findet. Wenn trotz Tests das 14-tägige Verbot für eine Mannschaft gilt, dann wird die Umsetzung der gesamten Meisterschaft sicher beschwerlich. Die Gesundheit eines jeden Menschen steht aber auf alle Fälle im Vordergrund.“

… Aktivitäten am Transfermarkt:

„Wir haben leider Gottes zwei, drei Spieler verabschiedet, welche ihre Karriere aufgrund von Verletzungen bzw. beruflichen Gründen frühzeitig beenden mussten. Deswegen mussten wir am Transfermarkt auch auf allen Bahnen reagieren. Einerseits haben wir Roberto Babic (Gösting) als Tormann neu dazu geholt. Des Weiteren wurde der Flügelspieler Jakob Pscheidt (Eggersdorf) verpflichtet. Mit Amar Dzinovic (Feldkirchen) konnten wir einen zweiten Außenbahnspieler für uns gewinnen. Das Duo Vladan Nicolic und Manuel Sysel (beide Pirka-Windorf) komplettieren die Neuzugänge.“

… die Ziele für die kommende Saison:

„Wir möchten natürlich ganz oben mitmischen! Wenn es möglich ist, sind wir auch für den großen Coup bereit, sind uns jedoch über die sehr gute Konkurrenz bewusst. Somit werden wir wöchentlich unser Bestes versuchen und dann werden wir sehen, wie weit es uns nach vorne bringt.“

… die Leistungen der Vorbereitung:

„Seit das offizielle Mannschaftstraining wieder erlaubt wurde sind wir eigentlich dreimal wöchentlich am Platz. Wir haben versucht gute Mannschaften für unsere Vorbereitung zu finden. Die Mannschaft ist mit sehr vielen Gebietsligisten auf Augenhöhe, das freut uns natürlich. Die Jungs sind richtig gut drauf und wir blicken mit Vorfreude auf die Herausforderungen im Herbst.“

