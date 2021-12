Stattegg will im Frühjahr angreifen

Details Freitag, 10. Dezember 2021 13:43

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der FC Statteggin der 1. Klasse Mitte beendete die Hinrunde auf dem sechsten Tabellenplatz. Man überwintert mit 25 Zählern auf dem Konto und dürfte zufrieden sein. Für das Frühjahr haben sich die Stattegger trotzdem so Einiges vorgenommen, wie Trainer Darius Hosseini im Gespräch mit LIGAPORTAL verrät.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Darius Hosseini: "Grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Hinrunde. Manche Spiele liefen leider nicht ideal, aber es ist eine definitive Weiterentwicklung erkennbar gewesen."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Darius Hosseini: "Die Stimmung passt sehr gut. Die Partie ist ein Wahnsinn und wir freuen uns bereits auf die Vorbereitung."

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position?

Darius Hosseini: "Zurzeit gibt es keinerlei Veränderungen beim Kader, es ist auch nicht zwingend etwas geplant aber man weiß nie."

LIGAPORTAL: Auf welchen Positionen sieht man Handlungsbedarf?

Darius Hosseini: "Grundsätzlich ist der Kader sowohl in der Qualität als auch Tiefe mehr als gut besetzt. Der Konkurrenzkampf ist enorm und für uns Trainer herrscht die Qual der Wahl, das Beste was man sich wünschen kann."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Darius Hosseini: "Ein paar wenige Spieler waren verletzt, aber sind bereits wieder fit oder wieder im Lauftraining."

LIGAPORTAL: Welche Ziele hat man sich für die restliche Saison gesetzt?

Darius Hosseini: "So viele Punkte wie möglich sammeln, dann sieht man was noch möglich sein wird. Der Weg stimmt, aber wir sind bei weitem noch nicht am Ende angelangt."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Darius Hosseini: "Ich denke jeder hofft, dass wir spielen können und ich bin da auch optimistisch."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Darius Hosseini: "Das ist sehr schwer, da es allen aus den Top-6 mit einem Lauf zuzutrauen wäre. Aber wir werden nur auf uns schauen und hoffentlich die Top-3 angreifen können."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!