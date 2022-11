1. Klasse Mitte A - der große Herbstrückblick 22/23

Details Freitag, 25. November 2022 16:53

Die Hinrunde der Saison 2022/23 ist Geschichte. Wir schauen uns den Herbst an dieser Stelle im Rückblick an. An wem führte zum Beispiel in der 1. Klasse Mitte A kein Weg vorbei und wer war nur Kanonenfutter. Auch interessant: Welches Spiel bot den Fußballfans die meisten Tore und wer führt die Torschützenliste an.

Weiße Weste

Eines vorweg: Der SV Weinitzen war im Herbst jene Mannschaft, die allen anderen Teams überlegen war. Dementsprechend stellt sich auch die Tabelle dar. Die Weinitzener konnten tatsächlich 13 von 13 Spielen für sich entscheiden und lachen mit dieser Performance von der Tabellenspitze. 39 Punkte stehen zu Buche, sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Semriach. Agieren die Weinitzener auch im Frühjahr mit dieser Überlegenheit, wird am Ende wohl der Aufstieg gelingen.

Auch Semriach spielte eine durchaus beachtliche Hinrunde - der Zweite hat auf den Dritten Stattegg bereits vier Punkte Vorsprung. Um einen möglichen Relegationsplatz streitet man sich am Ende wohl mit Frohnleitens Zweier und dem GAK II.

Nur vier Punkte

So bärenstark wie die Teams an der Tabellenspitze unterwegs waren, so wenig ging für die Teams im Tabellenkeller. Die Zweier von Gratkorn am Tabellenende konnte gerade einmal vier Punkte einfahren und kassierte sage und schreibe 73 Gegentore, die meisten übrigens von der Zweier des GAK, nämlich 16 Stück. Das Spiel endete mit 16:0 und war gleichzeitig das torreichste Spiel im Herbst. Allerdings erzielten die Gratkorner auch selbst einmal sechs Tore, nämlich beim 6:6 gegen Frohnleitens Zweier in Runde 3. Damals führte man sogar schon mit 5:3, musste sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen - eine verrückte Partie.

Zurück an der Tabellenspitze: Herbstmeister Weinitzen kassierte in den 13 Spielen übrigens nur sechs Tore, während man 51 erzielte. Letzteres ist aber nicht der Bestwert in der Liga. Semriach erzielte 58 Tore und hat 11 Tore kassiert - das Torverhältnis ist damit ein besseres als das des Herbstmeisters.

Die Torschützenliste führt wenig überraschend ein Weinitzener an. Fisnik Shyti erzielte 24 Tore. Julian Gary erzielte 20 Tore für seine Stattegger. Weitere Statistiken: Fünf Spieler kassierten im Herbst fünf Gelbe Karten, ein Spieler zwei mal Gelb-Rot. Fünf Spieler kassierten je eine Rote Karte.