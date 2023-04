Torfestival vor knapp 400 Zuschauern- Unentschieden in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 16. April 2023 21:52

Vor einer beeindruckenden Kulisse traf SU Semriach zu Hause auf den SV Weinitzen in der 1.Klasse Mitte A. Es war dies das Spitzenspiel dieser Liga, denn es war der Tabellenprimus beim ersten Verfolger zu Gast. Am Abstand von sechs Punkten änderte dieses Ergebnis nichts. Die fast 400 Zuschauer kamen jedoch voll auf ihre Kosten.

Lediglich ein Tor und wenige Chancen in der ersten Hälfte

Vor dieser nicht nur für die 1.Klasse beeindruckenden Kulisse zeigte sich der SV Weinitzen von Beginn an überlegen. Man versuchte die Tabellenführung auszubauen und war energischer im Zweikampf. Die durch Verletzungen geschwächten Gastgeber gerieten in der Folge bereits nach sechs Minuten durch Fisnik Shyti in Rückstand. Das erste Mal waren die Gäste in den Strafraum eingedrungen und er versenkten die Kugel eiskalt und so führte man mit 1:0. Der tiefe Boden forderte sein Tribut und so wurde bereits in der ersten Hälfte bei Semriach drei Mal gewechselt, da man Verletzungen erlitten hatte. So ging die erste Hälfte mit einem einzigen Tor und wenigen Möglichkeiten zu Ende.

Fünf Tore in der zweiten Hälfte

Die erste Chance im zweiten Spielabschnitt gehörte Kerim Erdem, der jedoch am Weinitzer Keeper Wagner scheiterte. In der 49.Minute nahm sich Fisnik Shyti ein Herz, zog aus 25 Metern einfach ab. Keeper berechnete den Ball suboptimal und die Gäste führten mit 2:0. War das schon die Vorentscheidung? Mitnichten, denn jetzt kamen die vier Minuten der Hausherren. Zunächst verkürzte Kapitän Marco Suchy und schlenzte den Ball ins Tor (52.), im nächsten Angriff traf der Stürmer zum zweiten Mal und es stand 2:2 (55.). Nach einem klassichen Stangler gab es ein Gestocher im Strafraum und schon war der Rückstand aufgeholt. Tatsächlich war der Tabellenführer nun zunehmend mit Defensivaufgaben beschäftigt. Trotzdem zeigte Weinitzen immer wieder warum man in der Tabelle oben steht und dass man eben die nötige Klasse hat. Aus vierzig Metern zog Bernd Huber ab, der Ball wurde länger und länger und man führte 3:2 in Semriach (88.). Mit der allerletzten Chance für Semriach in der Nachspielzeit brachten die Gäste dann den Ball nicht aus dem Strafraum und es passierte was man nicht mehr vermuten konnte. Erdem Kerim brachte irgendwie den Ball über die Linie und das Spiel endete mit einem letztlich gerechten 3:3 Unentschieden.

Weinitzen führt weiter die Tabelle mit nunmehr 50 Punkten aus 18 Spielen an und trifft in der nächste Runde auf die Reserve aus Peggau. Semriach trifft auswärts auf die Reserve vom SV Frohnleiten. Der Abstand beträgt weiterhin sechs Zähler zum Tabellenprimus.

Stimmen zum Spiel:

Marco Köppel, sportlicher Leiter Semriach:

"Durch aufopferndes Kämpfen haben wir schlussendlich einen verdienten Punkt geholt. Wir hatten einige Ausfälle - wir hatten uns mehr erhofft. Aber das Tor in der Nachspielzeit vor dieser tollen Kulisse macht mich dann doch stolz!"

Startaufstellungen: Semriach SU: Ismar Hadzic, Marco Suchy (K), Oliver Joel Zink, Fabian Schabauer, Florian Christian Rampre-Fink, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Stefan Hemmer, Mateo Kasalo, Kerim Erdem

Ersatzspieler: Christoph Reisinger, Daniel Kreuzer, Gregor Reithofer, Fabian Sucek, Adin Hodzic, Christoph Linhofer

Trainer: Michael Zechner

SV Weinitzen: Dominik Wagner, Denis Husic, Philipp Langmann, Dimiter Tzimitikou, Mihai Dan Gradinariu (K), David Steininger, Bernd Huber, Fisnik Shyti, Thomas Putz, Sanjin Topalovic, Marco Schmuck

Ersatzspieler: David Mera, Jakob Koinegg, Mahlum Frimpong, Anes Kadrii, Mag. Dominik Maier, Florian Zöscher

Trainer: Oliver Prott LIVE-TICKER Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei