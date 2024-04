Am Beispiel Andi Hierold - was wäre der Fußball ohne Funktionäre?

Details Donnerstag, 11. April 2024 22:21

Der GSV St.Radegund feierte zuletzt den 60. Geburtstag von Andreas Hierold. Der Jubilar ist Vorstandmitglied des traditionsreichen Verein aus dem Schöcklland.

Happy Birthday vom Team - was wäre unser Sport ohne seine sogenannten Funktionäre?

Die helfenden Hände im Hintergrund!

Was wäre unser Amateurfußball ohne die vielen helfenden Hände im Hintergrund? Tausende Arbeitsstunden werden da Woche für Woche unentgeltlich geleistet. Es wird der Spielbetrieb organisiert, die Sportanlage gepflegt, es werden Karten verkauft und es wird in den Kantinen für Umsatz gesorgt.

Es gibt Platzsprecher, Menschen am Grillstand - Männer und Frauen, die nach der eigentlichen Arbeit zum Security werden. Es werden Tische und Bänke geschleppt, die Tribünen nach den Spielen gereinigt. Es werden Plakate aufgehängt und Social Media Seiten gefüllt.

Es werden Linien am Platz gezogen nachdem der Rasen gemäht wurde. Die Flutlichtanlagen werden gewartet und Batterien für die Fernbedienung der Anzeigetafel gekauft. In der Steiermark werden Woche für Woche Tonnen an Lebensmitteln in die Stadien getragen und zubereitet. Kioske mit Süßigkeiten aufgefüllt und Kaffee gekocht und Bier gezapft.

Zudem gibt es finanzielle Gönner. Außerdem ab einem gewissen Level Firmen, die Werbetafeln kaufen. Menschen, die Trikots verwalten und diese waschen. Das alles kommt einem in den Sinn, wenn man sieht wie sich ein Verein bei einem sogenannten Funktionär bedankt.

Ohne die vielen oftmals stillen Helfer und Helferinnen wäre das alles nicht möglich!

Bericht Florian Kober

