Rainer Koval coacht nun in Gratkorn - Verein setzt auf die Jugend

Die Reserve des FC Gratkorn spielt in der 1.Klasse Mitte A - der Jungbrunnen des Vereins hat nunmehr einen Fachmann für Spieler in der Ausbildung. Über 13 Jahre arbeitete Rainer Koval in Feldkirchen im Jugendbereich und auch als Individualtrainer im LAZ Weiz.

Rainer Koval wurde nun offiziell vom FC Gratkorn vorgestellt

Vor wenigen Wochen verpflichtete der Verein mit Alex Pettinger einen neuen Chefcoach für die 1. Kampfmannschaft. Auch Pettinger kommt aus dem Jugendbereich, war zuvor in Thal und beim GAK tätig. Es ist das Ziel möglichst viele junge Talente an die "Einser-Mannschaft" heranzuführen. Bei den Tests im Sommer gab man bereits mehrfach Nachwuchsspielern die Möglichkeit in der Unterliga-Elf ihr Können zu zeigen.

Pettinger hat es als Ziel möglichst viele Nachwuchsspieler in die Kampfmannschaft zu holen. Mit Rainer Koval bildet er nun ein Duo, das in regem Austausch ist.

Statement Rainer Koval

"Ich habe mir in den letzten Jahren doch einen gewissen Namen gemacht, so hatte ich auch Angebote Kampfmannschaften zu übernehmen. Ich sehe mich jedoch als Trainer von jungen Spielern. Es macht Freude zu sehen, wie sich einige Kicker entwickeln können - sie dabei zu fördern, das ist mein Leben auf dem Sportplatz.

Wir sind nun seit drei Wochen im Training und alle ziehen mit. Manche Talente sind noch sehr jung, das wird schon eine Herausforderung für die Meisterschaft. Es hat mich aber gleich mit Stolz erfüllt, dass der Chefcoach tatsächlich ein paar von meinen Jungs in die Testspiele eingebaut hat. Ich empfinde dieses Projekt als eine sehr spannende Aufgabe. Ich hatte eine tolle Zeit in Feldkirchen, jetzt beginnt ein neues Kapitel. Ich bedanke mich für das Vertrauen und danke auch meinem bisherigen Verein für die tollen Jahre!"

Bericht Florian Kober

