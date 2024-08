Helmut Reiber im Interview: "Es ist schwer vorherzusagen, wer am Ende vorne sein wird."

Details Sonntag, 04. August 2024 13:04

Helmut Reiber, ein Trainer mit beeindruckender Erfahrung aus zahlreichen Stationen, hat seit letzter Saison das Traineramt beim 1. Klasse Club FC Stattegg aus dem Grazer Norden übernommen. Der Verein hat sich das Ziel gesetzt, den Fans nicht nur gute Unterhaltung und schönen Fußball zu bieten, sondern auch lmittelfristig den Aufstieg in die Gebietsliga zu planen. Kurz vor Beginn der Meisterschaftssaison 2024/25 spricht Reiber mit dem Ligaportal über die Erfolge der vergangenen Rückrunde, die Vorbereitungen für die neue Saison und die Erwartungen für die Zukunft.

Reiber hat im Fußball alles erlebt und coacht aktuell den FC Stattegg

"Ich mag den Cup, das war schon immer so!"

Ligaportal: Helmut, du hast bereits eine beeindruckende Trainerkarriere hinter dir und bist seit letzter Saison beim FC Stattegg. Wie fühlst du dich in dieser Rolle bei einem kleineren Verein mit großen Ambitionen?

Helmut Reiber: Es ist eine äußerst spannende und herausfordernde Aufgabe für mich. Der FC Stattegg hat viel Potenzial und eine begeisterte Fangemeinde, die unseren Weg intensiv verfolgt. Unser Ziel ist es, attraktiven Fußball zu spielen und die Zuschauer zu begeistern. Natürlich ist der Aufstieg in die Gebietsliga ein definiertes Ziel. Ich genieße die Arbeit mit diesem Team und sehe es als meine Mission, die Spieler weiterzuentwickeln und das Beste aus ihnen herauszuholen.

Ligaportal: Wie würdest du die letzte Saison rückblickend bewerten, insbesondere die Rückrunde?

Helmut Reiber: Die Rückrunde war sehr erfolgreich und wir können insgesamt zufrieden sein. Im Frühjahr haben wir in der Liga die wenigsten Tore kassiert und die zweitmeisten geschossen, was eine großartige Leistung war. Wir haben sogar den Torschützenkönig gestellt und sind in der FairPlay-Wertung auf dem ersten Platz gelandet. Leider hat es für den Aufstieg nicht gereicht, da wir aus den Partien gegen die beiden späteren Aufsteiger Graz United und St. Radegund nur einen Punkt holen konnten. Das war natürlich irgendwie enttäuschend, aber insgesamt haben wir gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.

Ligaportal: Der Aufstieg bleibt also weiterhin das Ziel. Wie lief die Vorbereitung auf die neue Saison?

Helmut Reiber: Die Vorbereitung war dieses Mal leider nicht ganz optimal. Viele Spieler waren im Urlaub, was die Trainingsbedingungen erschwert hat. Auch bei den Vorbereitungsspielen lief es noch nicht perfekt, aber das ist in dieser Phase normal. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir uns bis zum Saisonstart noch steigern werden. Durch die Aufstockung der Liga auf 16 Vereine wird die Saison extrem interessant. Es kommen starke Absteiger in die Liga, und ich sehe kaum klare Favoriten. Es werden sicher auch Vereine eine Rolle spielen, mit denen man jetzt noch nicht rechnet.

Ligaportal: Was hältst du von der neuen Struktur der Meisterschaft mit 15 Spielen im Herbst?

Helmut Reiber: Die neue Struktur ist definitiv eine Herausforderung. Mit 15 Spielen im Herbst wird die Belastung höher und die Mannschaften müssen gut vorbereitet sein. Es ist schwer vorherzusagen, wer am Ende vorne sein wird. Wir wollen natürlich ganz oben mitspielen und den Aufstieg anpeilen, aber es wird eine schwere Saison. Wir müssen von Anfang an konzentriert und motiviert sein, um unsere Ziele zu erreichen.

Ligaportal: Ihr seid am Samstag mit dem Cup gestartet und habt die 2. Runde erreicht. Wie wichtig ist dir der Cup?

Helmut Reiber: Der Cup ist für mich sehr wichtig. Ich habe den Cup schon immer gemocht, auch bei meinen früheren Stationen. Der Cup bietet die Möglichkeit, zusätzliche Spiele zu haben und sich gegen starke Gegner zu beweisen. Das ist für mich besser als jedes Training. Wir sind jetzt in der 2. Runde und wollen natürlich so weit wie möglich kommen. Es ist immer eine tolle Gelegenheit für das Team, sich weiterzuentwickeln und Selbstvertrauen zu tanken.

Am Ende reichte es für einen dritten Platz, man zeigte trotzdem ein tolle letzte Saison

Ligaportal: Es klingt, als ob eine herausfordernde Saison vor euch liegt. Was sind deine abschließenden Gedanken?

Helmut Reiber: Es wird definitiv eine herausfordernde Saison. Der Aufstieg ist natürlich unser großes Ziel, aber wir müssen realistisch bleiben und von Spiel zu Spiel denken. Es ist wichtig, dass wir als Team zusammenhalten und unsere Stärken ausspielen. In ein paar Wochen werden wir alle schlauer sein und besser einschätzen können, wo wir stehen. Wichtig ist, dass wir mit Leidenschaft und Einsatz in jedes Spiel gehen. Ich bin überzeugt, dass wir das Potenzial haben, eine erfolgreiche Saison zu spielen.

Ligaportal: Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, Helmut. Wir wünschen dir und dem FC Stattegg viel Erfolg in der kommenden Saison!

Helmut Reiber: Danke! Wir freuen uns auf die Saison und die Herausforderungen, die vor uns liegen.

Interview Florian Kober

