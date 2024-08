"Ich denke in Lösungen" ist mein Motto als Trainer - Joe Sattler im Interview

Details Montag, 05. August 2024 21:11

Die traditionsreiche Mannschaft LUV Graz, die einst in der 2. Bundesliga spielte, ist mittlerweile in der 1. Klasse angekommen. In der Herbstsaison 2023/24 konnte das Team nur drei Punkte holen und keinen einzigen Sieg einfahren. Der erfahrene Trainer Johann "Joe" Sattler wurde im Jänner angeworben und beauftragt, einen Neubeginn mit der Mannschaft zu starten. Der Club möchte wieder in die Erfolgsspur finden.

Das Stadion und die Kabinen benötigen Renovierungen, während am Rasen und Spielfeld bereits Verbesserungen vorgenommen wurden. Dies sind die ersten Schritte. Unter Sattlers Führung spielte das Team eine beeindruckende Rückrunde, ließ die letzten Plätze hinter sich und bereitet sich nun auf die neue Saison vor. Im folgenden Interview spricht Sattler ausführlich über die Herausforderungen und Erfolge der letzten Monate sowie seine Erwartungen für die Zukunft.

Joe Sattler war vor drei Jahrzehnten selbst Tormann beim LUV, da war die Welt des Vereins jedoch noch eine andere. Man hat einen gigantischen Abstieg hinter sich, von der 2. Bundesliga bis in die niedrigste Spielklasse in Graz. Aber der Club erfindet sich gerade neu.

Eine Herzensaufgabe für Sattler, der im Jänner in die Niederungen der 1. Klasse eintauchte

Ligaportal: Joe, wie blickst du auf das Frühjahr zurück?

Johann Sattler: Das Frühjahr war wirklich erfolgreich. Wir haben am Ende 22 Punkte geholt, auch wenn wir im Mai ein kleines Tief hatten. Trotzdem gab es eine große Veränderung im Vergleich zum Herbst. Ein einstelliger Tabellenplatz war am Ende nicht drin, aber ich bin voll zufrieden. Das ist Vergangenheit, und Fußball ist ein Tagesgeschäft. Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, uns zu verbessern und mit den richtigen Ansätzen Erfolg zu haben.

Ligaportal: Du bist seit vier Wochen mit dem Team im Training. Wie läuft die Vorbereitung?

Johann Sattler: Die Vorbereitung läuft gut. Natürlich sind ein paar Spieler immer wieder im Urlaub, was mich früher aufgeregt hätte. Heute bin ich älter und erfahrener: Ich versuche aus jeder Situation das Beste zu machen. "Ich denke in Lösungen" ist mein Motto als Trainer. Das kann man, wenn man Jahrzehnte am Trainingsplatz steht.

Mittlerweile kamen so viele Spieler zum Probetraining, da sieht man, was passiert, wenn ein ehemals großer Name wie LUV in Bewegung kommt. Es waren echt gute Spieler dabei, aber ich habe über 20 Mann im Kader. Irgendwie hat der Verein immer noch eine Strahlkraft, wenn man ihm Leben gibt. Einige haben wir aber tatsächlich verpflichtet.

Ligaportal: Was kannst du uns über die Testspiele sagen?

Johann Sattler: Die Testspiele waren unterschiedlich. Gegen Deutschfeistritz war es sehr ordentlich, aber gegen Eggersdorf sind wir komplett untergegangen und haben tatsächlich 10 Gegentore kassiert. Das war natürlich ein harter Schlag, aber für die jungen Spieler auch eine wichtige Erfahrung, zu lernen, danach wieder aufzustehen. Am letzten Wochenende hatten wir ein Teambuilding-Event, um uns besser kennenzulernen und Spaß miteinander zu haben. Wir waren in einem Kletterpark, was sowohl teambildend als auch eine mentale Trainingseinheit war. Als Abschluss gab es ein Freundschaftsspiel bei Stadl/Mur, das wir gewinnen konnten. Das zeigt, dass wir auch gegen ein höherklassiges Team bestehen können, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist.

Sportstadtrat Kurt Hohensinner hat den Verein besucht, es muss sich in der Infrastruktur des Vereins einiges verbessern.

Ligaportal: Wie siehst du die Mannschaft für die kommende Saison aufgestellt?

Johann Sattler: Ich denke, wir sind gut aufgestellt. Mein Favorit für die Liga ist Stattegg. Die haben wirklich Klasse, und die Arbeit meines Kollegen Reiber wird sich jetzt zeigen. Austria Puch wird auch ganz vorne mit dabei sein. Bei den Reserveteams bin ich mir nicht sicher, die sind immer schwer einzuschätzen. Unser Ziel ist es definitiv, unter die ersten fünf zu kommen. Wir haben hart gearbeitet und die Mannschaft hat das Potenzial, dieses Ziel zu erreichen.

Ligaportal: Welche weiteren Schritte plant ihr für die Zukunft des Vereins?

Johann Sattler: Die Renovierung der Sportanlage ist ein wichtiger Schritt. Das Stadion und die Kabinen benötigen Renovierungen, aber am Rasen und Spielfeld wurde bereits gearbeitet. Unser Ziel ist es, LUV wieder in die Gebietsliga zu führen. Man darf ja träumen, wenn man ordentlich arbeitet. Der Verein hat immer noch eine Strahlkraft und mit kontinuierlicher Arbeit können wir diese Ziele erreichen.

Ligaportal: Joe, vielen Dank für das ausführliche Interview. Wir wünschen dir und dem Team viel Erfolg für die kommende Saison.

Johann Sattler: Danke dir. Wir werden unser Bestes geben, um die Erwartungen zu erfüllen und hoffentlich wieder erfolgreich zu sein.

Interview Florian Kober

