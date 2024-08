Hochspannung zum Saisonauftakt in der 1. Klasse Mitte A: Hitzige Duelle, klare Favoritensiege und überraschende Ergebnisse

Details Montag, 12. August 2024 22:17

Nach wochenlanger Vorbereitung war es endlich soweit: Der Startschuss für die neue Saison in der 1. Klasse Mitte A ist gefallen. Bei brütender Hitze und schwierigen Verhältnissen mussten die Teams aus Graz und Umgebung zeigen, wie gut sie sich auf den Ligabetrieb eingestellt haben. Der 1. Spieltag brachte viele spannende Begegnungen mit sich, doch am Ende setzten sich meist die Heimteams durch. Zwei Mannschaften schafften es jedoch, auswärts zu triumphieren. Eine Übersicht über die Begegnungen hier in Ligaportal.

Der FC Stattegg wird in der 1.Runde seiner Rolle gerecht und gewinnt 3:0 gegen Pirka

Semriach II - ASV Gösting: Blitzstart, Elfmeter und Gelb-Rot – Semriach siegt in turbulenter Partie mit 3:2

Vor über 200 Zuschauern entwickelte sich in Semriach eine wahre Nervenschlacht. Der ASV Gösting legte einen Traumstart hin: Bereits nach weniger als zwei Minuten zappelte der Ball nach einem Treffer von Valentine Asien im Netz der Heimelf. Doch Semriach zeigte sich unbeeindruckt und glich nur eine Viertelstunde später durch Sebastian Ebner aus. In der 35. Minute entschied Schiedsrichter Klammiger auf Strafstoß für Semriach, den Noah Puntigam sicher verwandelte – 2:1.

Noch vor der Pause sorgte Nihat Dzehverovic für Aufregung, als er sich eine Gelbe Karte einhandelte. Direkt nach Wiederanpfiff machte Dzehverovic weiter und kassierte für seine Kritik Gelb-Rot – Gösting war nun in Unterzahl. Dies nutzte Semriach eiskalt aus: Michael Ordner erhöhte in der 53. Minute auf 3:1. Zwar konnte Islam Avci nach einer Stunde noch den Anschlusstreffer erzielen, doch Gösting schaffte es nicht mehr, die Partie zu drehen. Endstand: 3:2 für Semriach.

Peggau II - Kainbach-Hönigtal: Kainbach feiert 5:0 Kantersieg in Peggau

Einen klaren Auswärtssieg feierte der SV Kainbach-Hönigtal in Peggau. Die Gäste dominierten das Geschehen von der ersten Minute an und ließen der Heimelf keine Chance. Marvin Kienzl eröffnete den Torreigen, bevor Timon Jerey mit einem Tripplepack glänzte und die Führung weiter ausbaute. Luca Wiener-Pucher setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand. Peggau hatte dem druckvollen Spiel der Gäste nichts entgegenzusetzen und musste sich klar geschlagen geben.

Stattegg - Pirka: Meisterfavorit Stattegg lässt nichts anbrennen und gewinnt 3:0

Der SC Stattegg startete als klarer Favorit in die neue Saison und wurde dieser Rolle auch gegen den SV Pirka gerecht. Die Hausherren ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. In der 30. Minute brachte Alex Todt seine Mannschaft per Elfmeter in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Karner auf 2:0. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Jan Petek für die endgültige Entscheidung, als er zum 3:0-Endstand traf. Pirka hatte an diesem Tag nichts entgegenzusetzen und musste die Heimreise ohne Punkte antreten.

GSC II - Laßnitzhöhe II: Dramatischer 2:1 Heimsieg in letzter Sekunde

Ein spannendes Duell lieferten sich der Grazer Sportklub und Laßnitzhöhe II. Nach anfänglicher Überlegenheit der Gäste übernahm GSC zunehmend das Kommando und ging in der 25. Minute durch Julian Hilde in Führung. Die Gäste zeigten sich in der Abwehr unaufmerksam und ermöglichten so den Treffer.

Kurz vor der Pause kam Laßnitzhöhe wieder besser ins Spiel, doch in der 59. Minute sorgte ein Foul von Mark Kollmann für Aufregung: Gelb, Kritik, Rot – die Gäste mussten den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten. Dennoch gelang ihnen in der 60. Minute der Ausgleich. Die Partie blieb offen, doch in der Schlussphase brachte eine Ecke den Sieg für GSC. Nick Kostrzewa köpfte zum 2:1-Endstand ein und sicherte seiner Mannschaft die ersten drei Punkte.

Pachern II - SV Straßgang: Pachern siegt souverän mit 5:1

Mit einem klaren 5:1-Erfolg startete Pachern II in die neue Saison und ließ dem SV Straßgang keine Chance. Vier verschiedene Torschützen trugen sich in die Liste ein, darunter Merlin Mühlberger, Mykola Tomich, Christian Czerny und Albert Ismajli. Besonders herausragend war Tomich mit einem Doppelpack. Straßgang gelang durch Ricard Jahn lediglich der Ehrentreffer. Der starke Keeper Lambauer trug maßgeblich dazu bei, dass die Gäste nur dieses eine Tor erzielen konnten.

Puch - Gratkorn II: Puch überrollt junge Gratkorner Mannschaft mit 9:1

Eine wahre Torflut erlebte Gratkorn II bei ihrem Gastspiel in Puch. Der Gastgeber zeigte sich in Torlaune und schickte die junge Gratkorner Mannschaft mit einer 9:1-Packung nach Hause. Mann des Spiels war zweifellos Iris Azizi, der viermal traf. Auch Angelo Breci und Marcel Marterer glänzten mit jeweils zwei Toren. Gratkorn II war über die gesamte Spielzeit unterlegen und konnte nur durch einen Treffer von Eldin Hodzic Ergebniskosmetik betreiben.

Übelbach II - Frohnleiten II: Übelbach siegt in spannender Partie 2:1

Über 100 Zuschauer verfolgten das Duell zwischen Übelbach II und Frohnleiten II. Übelbach startete druckvoll und erzielte bereits in der 7. Minute durch Lukas Harrer das 1:0. Frohnleiten musste wenig später den verletzungsbedingten Ausfall von Kenan Akmadciz verkraften und kam nur schwer ins Spiel. Nach einer halben Stunde hatten die Gastgeber eine weitere gute Möglichkeit, doch es blieb beim 1:0 zur Pause.

In der zweiten Halbzeit sorgte ein schneller Doppelschlag für die Entscheidung: Zunächst traf Moritz Koglernach 63 Minuten zum Ausgleich für Frohnleiten, doch nur eine Minute später erzielte Alejandro Spörk-Losada den Siegtreffer für Übelbach. Damit sicherte sich Übelbach die ersten drei Punkte der Saison.

LUV Graz verliert gegen Mariatrost zu Hause mit 0:2

Dies war das Spiel der Runde und hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

Die zweite Runde steht bereits in den Startlöchern, und es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Teams im Laufe der langen Saison behaupten werden. Alle Spiele und ausführliche Berichte wie gewohnt im Ligaportal-Ticker.

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.