USV Kainbach mit junger Truppe am Start - Interview mit Trainer Ticar

Details Dienstag, 13. August 2024 19:34

Der USV Kainbach-Hönigtal II geht mit großen Ambitionen in die neue Saison der 1. Klasse Mitte A. Nach einem starken Auftaktsieg gegen Peggau und einer erfolgreichen letzten Saison, in der das Team als beste 2. Mannschaft der Liga glänzte, will Trainer Clemens Ticar den Abstand zu den Spitzenteams nunmehr verkleinern und seine jungen Talente weiterentwickeln. Im Interview spricht Ticar über die Herausforderungen der Vorbereitung, die Ziele für die neue Saison und die Verbesserungen abseits des Platzes.

Der USV Kainbach bekommt einen neuen Trainingsplatz, die Arbeiten sind im Gange

Der Verein legt seit Jahren Wert auf eine tolle Jugendarbeit und hat permanent das Ziel möglichst viele Jugendliche für die Kampfmannschaften zu entwickeln.

Interview mit Clemens Ticar, Trainer von USV Kainbach-Hönigtal II

Ligaportal: Clemens, ihr habt die letzte Saison als beste zweite Mannschaft der Liga abgeschlossen. Wie zufrieden bist du mit dieser Leistung?

Clemens Ticar: Ich bin damit zufrieden! Das war vor der Saison die Vorgabe und die haben wir souverän erfüllt.

Ligaportal: Was hat euch gefehlt, um auch gegen die Top-Teams wie St.Radegund zu punkten?

Clemens Ticar: Der Unterschied lag vor allem in der Erfahrung. Gegen St.Radegund fehlte uns sehr viel, gegen Stattegg und Graz United war es zwei Mal enger.

Der Verein hat eine sehr große Jugendabteilung - hier ein Foto vom Fußball-Camp.

Ligaportal: Apropos U17, ihr integriert jetzt wieder einige Spieler aus der Jugend. Wie siehst du ihre Entwicklung?

Clemens Ticar: Ich habe die Burschen, die jetzt die ersten Schritte im Erwachsenenfußball machen, von der U13 bis zur U16 trainiert. Ich weiß also sehr genau, was sie können. Und sie wissen, was ich möchte und verlange. Es sind ihre ersten Schritte im Erwachsenenfußball, und ich bin überzeugt, dass sie das Potenzial haben, sich durchzusetzen.

Ligaportal: Julian Gesslbauer hat den Verein verlassen. Wie schwer wiegt dieser Abgang?

Clemens Ticar: Julian war wichtig für uns, sein Abgang ist definitiv ein Verlust. Vor allem sein Tempo ist nicht zu ersetzen. Aber das gibt den jungen Spielern die Möglichkeit, in seine Fußstapfen zu treten.

Ligaportal: Die Vorbereitung war aufgrund von Urlaubszeiten und wechselnden Kadern schwierig. Wie habt ihr das gemeistert?

Clemens Ticar: Es war nicht ideal, besonders weil wir in den Testspielen oft mit sehr jungen Spielern antreten mussten. Jeder Trainer kennt das Problem, dass einige Spieler in Urlaub sind. Das ist normal. Trotzdem haben wir das Beste daraus gemacht.

Ligaportal: Der 5:0-Sieg gegen Peggau zum Saisonstart war ein starkes Ausrufezeichen. Wie zufrieden bist du mit diesem Auftakt?

Clemens Ticar: Das war eine ordentliche Leistung bei abartiger Hitze. Im Endeffekt waren wir nie in Gefahr und haben das souverän gemeistert.

Ligaportal: Was sind eure Ziele für diese Saison?

"Stattegg ist mein Favorit!"

Clemens Ticar: Die beste KM2 sind wir bereits gewesen, jetzt geht es darum den nächsten Schritt zu setzen. Wir wollen den Abstand zu den Top-Teams verkleinern und uns weiterentwickeln. Und wenn es dann wenige Runde vor Schluss dafür reichen sollte, ganze vorne mitzumischen, dann wollen wir definitiv bereit sein.

Ligaportal: Welche Mannschaften siehst du als die größten Konkurrenten in der Liga?

Clemens Ticar: Stattegg ist für mich der klare Favorit, vor allem mit ihrem starken Kader und Trainer Helmut Reiber. Austria Puch sehe ich deutlich verbessert im Vergleich zur Vorsaison. LUV habe ich auf meiner Liste.

Ligaportal: Es gibt auch abseits des Platzes einige Neuerungen. Was tut sich in Sachen Infrastruktur?

Clemens Ticar: Der Kunstrasen wird erneuert und anschließend der Trainungsplatz saniert. Das ist wichtig, um optimale Bedingungen für unsere Spieler im Verein zu schaffen.

Ligaportal: Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung für euch?

Clemens Ticar: Sehr wichtig! Meine beiden Co-Trainer betreuen gemeinsam die U18, dadurch haben wir ein exzellentes Wissen über die Nachwuchsspieler, was uns bei ihrer Integration sehr hilft. Mit Marcel Matzhold und Markus Lösel habe ich zwei Assistenten, das ist für diese Liga ungewöhnlich und das weiß ich auch sehr zu schätzen.

Ligaportal: Clemens, danke für das Gespräch und viel Erfolg für die neue Saison!

Clemens Ticar: Auch ich danke für das Gespräch.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.