JSV RB Mariatrost siegt knapp in Semriach

In einer packenden Begegnung der 1. Klasse Mitte A setzte sich JSV RB Mariatrost am Ende mit 2:1 gegen Semriach SU II durch. Die Partie, die bis zur letzten Minute Spannung bot, begann mit einem frühen Führungstreffer der Gäste. Semriach kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel und erzielte in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Ein schneller Konter von Mariatrost besiegelte jedoch das Schicksal der Heimmannschaft, die trotz ihrer Bemühungen keinen weiteren Treffer landen konnte.

Frühe Führung für Mariatrost

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag für Mariatrost, als Ingo Berger in der 14. Minute mit einem Distanzschuss das 1:0 erzielte. Der Ball, eher ein verunglückter Schuss, fand dennoch seinen Weg ins Netz und stellte die Semriacher Hintermannschaft vor eine frühe Herausforderung. Bis zur Halbzeit verlief das Spiel relativ ausgeglichen, wobei beide Mannschaften versuchten, ihre Spielweise zu stabilisieren. Ein entscheidender Faktor war die Leistung von Berger, der bereits in der siebten Minute eine vielversprechende Chance hatte, aber nicht vollenden konnte.

Die zweite Hälfte begann mit Semriach im Vorwärtsgang. In der 52. Minute war es schließlich Sebastian Ebner, der durch einen Kopfball nach einem Freistoß den Ausgleich erzielte. Der Freistoß aus dem Halbfeld fand den Kopf von Ebner, der mit einem kraftvollen Kopfball das 1:1 markierte. Die Gastgeber schöpften neue Hoffnung und drängten auf einen weiteren Treffer.

Entscheidung durch schnellen Konter

Doch Mariatrost bewies, warum es in dieser Saison auf einem der vorderen Tabellenplätze steht. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich nutzten die Gäste einen Konter, den der eingewechselte Tim Grunau eiskalt zum 2:1 vollendete. Dieser schnelle Gegenschlag zeigte die Effizienz der Gäste, die trotz des Ausgleichs nicht den Kopf verloren und ihre Konterstärke ausspielten.

In den letzten Minuten der Partie erhöhte Semriach den Druck, ohne jedoch entscheidend durchzukommen. Eine bemerkenswerte Szene ereignete sich in der 84. Minute, als Ojo eine Flanke auf Schabauer schlug, der aber knapp am Ball vorbeiflog. Die Abwehr von Mariatrost stand in der Schlussphase unter Dauerbeschuss, doch sie hielt stand. Ein letzter Versuch von Ebner sorgte für Aufregung, doch auch dieser konnte das Blatt nicht wenden.

Nach 93 Minuten endete das Spiel mit einem hart umkämpften Sieg für JSV RB Mariatrost, das damit wichtige Punkte sammelte. Für Semriach blieb es bei einer unglücklichen Niederlage, obwohl die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion zeigte. Beide Teams boten den Zuschauern eine aufregende und faire Begegnung, die bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

1. Klasse Mitte A: Semriach SU II : Mariatrost - 1:2 (0:1)

55 Tim Grunau 1:2

52 Sebastian Ebner 1:1

14 Ingo Berger 0:1

