Austria ASV Puch feiert Heimsieg gegen Übelbach/Frohnleiten II

Im spannenden Duell der 10. Runde der 1. Klasse Mitte A triumphierte Austria ASV Puch mit 3:1 gegen Übelbach/Frohnleiten II. Nach einem Rückstand zur Halbzeit drehte die Heimmannschaft die Partie zu ihren Gunsten. Herausragende Leistungen boten die Torschützen Henry Darko, Marcel Marterer und Angelo Brecl, die für den verdienten Sieg sorgten. Übelbach/ Frohnleiten startete stark in die Begegnung, doch Puch bewies eindrucksvolle Comeback-Qualitäten.

Übelbach startet stark, Puch gleicht aus

Die Partie begann mit einem frühen Tor von Übelbach/ Frohnleiten. Bereits in der sechsten Minute brachte Alejandro Spörk-Losada die Gäste in Führung, als er nach einem präzisen Zuspiel zum 0:1 traf. Die ersten Minuten gehörten klar den Gästen, die ihre Dominanz in den ersten 15 Minuten mit weiteren Chancen untermauerten. Übelbachs Graf verzeichnete in der 15. und 22. Minute zwei vielversprechende Gelegenheiten, wurde jedoch von der Puch-Defensive und deren Torhüter gestoppt.

Austria ASV Puch zeigte erste Lebenszeichen in der Offensive in der 35. Minute, als sie zu einer guten Möglichkeit kamen, jedoch ohne Erfolg. In der zweiten Halbzeit zeigten die Gastgeber von Anfang an eine andere Seite und Angelo Brecl gelang es in der 46. Minute, den Ausgleich für Puch zu erzielen. Mit lautstarker Unterstützung der Fans im Rücken verwandelte Brecl einen präzisen Angriff zum 1:1.

Austria Puch übernimmt das Ruder

Mit dem Ausgleich im Rücken übernahm Puch mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. In der 52. Minute bot sich ihnen eine hervorragende Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Die Gäste, angeführt von Torhüter Egger, der souverän parierte, versuchten dagegenzuhalten. Dennoch gelang es Marcel Marterer in der 61. Minute, den Heimvorteil für Puch mit einem gezielten Schuss zum 2:1 zu nutzen.

Übelbach/Frohnleiten bemühte sich, wieder ins Spiel zu finden, jedoch ohne Erfolg. Austria ASV Puch nutzte seine Chancen und Henry Darko besiegelte den Heimsieg in der 84. Minute, als er mit einem kraftvollen Abschluss das 3:1 erzielte. Die Heimischen ließen in der Schlussphase nichts anbrennen und sicherten sich verdient die drei Punkte. Trotz der kämpferischen Leistung der Gäste konnten diese den Rückstand nicht wettmachen.

Die Partie endete nach 93 Minuten mit einem 3:1-Sieg für Austria ASV Puch. Die Heimmannschaft bewies nach einem schwierigen Start eine starke Moral und überzeugte mit einer beeindruckenden zweiten Halbzeit, während Übelbach/Frohnleiten II den frühen Schwung nicht aufrechterhalten konnte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Übelbsch (1211 Bonuspunkte)

1. Klasse Mitte A: Austria Puch : Übelbach / Frohnleiten II - 3:1 (0:1)

84 Henry Darko 3:1

61 Marcel Marterer 2:1

46 Angelo Brecl 1:1

6 Alejandro Spörk-Losada 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Übelbsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.