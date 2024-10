Torfestival in der 1. Klasse Mitte A: FC Stattegg mit hohem Sieg über Lassnitzhöhe II

Details Samstag, 05. Oktober 2024 20:12

In der zehnten Runde der 1. Klasse Mitte A setzte sich der FC Stattegg in einem torreichen Duell mit 6:2 gegen Lassnitzhöhe II durch. Schon in der ersten Halbzeit fielen fünf Tore, wobei Stattegg mit einer knappen Führung in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber das Geschehen und sicherten sich mit weiteren Treffern einen klaren Heimsieg. Lassnitzhöhe II konnte nicht an die starken Momente der ersten Halbzeit anknüpfen und musste sich schließlich der Übermacht der Hausherren geschlagen geben.

Spannende erste Halbzeit mit vielen Toren - 3:2 zur Pause

Der FC Stattegg legte einen furiosen Start hin und ging bereits in der vierten Minute durch Tim Vorstandlechner mit 1:0 in Führung, nachdem Julian Gary eine präzise Flanke geschlagen hatte. Kurz darauf erhöhte Liam Dario Vari Karner in der 11. Minute nach einem weiteren guten Angriff auf 2:0 für die Gastgeber. Lassnitzhöhe II zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und antwortete mit einem Doppelschlag: Jonas Gangl nutzte in der 16. Minute einen Fehler in der Abwehr der Heimmannschaft aus und verkürzte auf 2:1, bevor Leonardo Babic nur eine Minute später zum 2:2 ausglich.

Die Begegnung blieb intensiv, und der FC Stattegg drängte auf eine erneute Führung. Matthias Gsöls gelang in der 31. Minute der verdiente Führungstreffer zum 3:2, nach einer Vorlage von Kapitän Mohr. Trotz weiterer Chancen, die vor allem von Statteggs Karner nicht genutzt werden konnten, ging es mit diesem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Stattegg dominiert die zweite Hälfte

Unmittelbar nach Wiederanpfiff stellte Paul Saurugger den Zwei-Tore-Vorsprung für den FC Stattegg wieder her. Bereits 30 Sekunden nach Beginn der zweiten Halbzeit traf Saurugger zum 4:2. In der Folgezeit gelang es den Gästen nicht, dem Druck standzuhalten. Während Lassnitzhöhe II sich bemühte, den Anschluss zu finden, zeigten die Gastgeber weiterhin ihre spielerische Überlegenheit.

In der 73. Minute verwertete Alexander Todt eine Vorlage von Mestel nach einem Konter perfekt und baute die Führung für Stattegg auf 5:2 aus. Der Schlussakkord der Partie gehörte schließlich Jan Petek, der nach einer Vorlage von Muanda in der 89. Minute zum 6:2-Endstand traf.

Die Partie endete ohne weitere Nachspielzeit mit einem verdienten Sieg für den FC Stattegg, die somit einen weiteren wichtigen Erfolg in der 1. Klasse Mitte A verbuchen konnten. Lassnitzhöhe II konnte den anfänglichen Überraschungseffekt nicht über die gesamte Spielzeit aufrechterhalten und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: Stattegg : Lassnitzhöhe II - 6:2 (3:2)

89 Jan Petek 6:2

73 Alexander Todt 5:2

46 Paul Saurugger 4:2

31 Matthias Gsöls 3:2

17 Leonardo Babic 2:2

16 Jonas Gangl 2:1

11 Liam Dario Vari Karner 2:0

4 Tim Vorstandlechner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.