Spannender Sieg für SU Hitzendorf II gegen SV Pirka - junges Team holt drei Punkte auswärts

In einem umkämpften Duell der 10. Runde der 1. Klasse Mitte A setzte sich SU Hitzendorf II mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen SV Pirka durch. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem unermüdlichen Einsatz beider Teams, wobei die Gäste letztlich die Nase vorn hatten. Markus Loibner avancierte mit seinem Tor zum Mann des Tages und sicherte seinem Team wertvolle drei Punkte.

Erste Halbzeit mit entscheidendem Treffer - Loibner trifft

Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem SU Hitzendorf II zunächst leichte Vorteile für sich verbuchen konnte. In der 25. Minute fiel der entscheidende Treffer des Spiels: Markus Loibner zeigte seine Klasse, indem er gleich zwei Verteidiger des SV Pirka umspielte und den Ball sicher im Netz versenkte. Dieses Tor brachte die Gäste in Führung und setzte die Heimmannschaft unter Zugzwang.

Die Gastgeber, SV Pirka, versuchten sich von dem Rückstand zu erholen, jedoch ohne Erfolg. Auch wenn die Tribüne sich wunderte, warum sie nicht häufiger den Abschluss suchten, blieben sie weiterhin bemüht. Kurz vor der Halbzeit sorgte ein Stangenschuss für einen Schreckmoment bei den Gastgebern, doch das Aluminium rettete sie vor einem höheren Rückstand.

Spannende zweite Hälfte ohne Torerfolg - es bleibt beim Auswärtssieg

Nach der Pause kam SU Hitzendorf II mit frischem Elan aus der Kabine. Bereits in der 46. Minute bot sich eine vielversprechende Gelegenheit für Kogler, als er allein vor dem Torwart der Pirka stand. Doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor, und die Zuschauer konnten nur staunen. Der Rasen schien in der zweiten Halbzeit seine Tücken zu haben, was nicht nur der Gästetorwart bemerkte.

Mit zunehmender Spieldauer gewann SV Pirka an Kontrolle und erarbeitete sich einige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Nun war die Heimelf phasenweise überlegen, doch Hitzendorf verteidigte geschickt und ließ keine großen Möglichkeiten zu. Die Schlussphase war von Spannung geprägt, da beide Teams um jeden Zentimeter kämpften.

Als die reguläre Spielzeit fast abgelaufen war, zeigte der Schiedsrichter eine dreiminütige Nachspielzeit an, und SV Pirka versuchte mit aller Macht, den Ausgleich zu erzwingen. Sogar der Torwart der Heimmannschaft wagte sich bei einem Freistoß nach vorne, doch der ersehnte Treffer blieb aus. Schließlich ertönte der Schlusspfiff, und SU Hitzendorf II konnte einen hart umkämpften Auswärtssieg feiern.

Mit diesem Ergebnis festigten die Gäste ihre Position in der Tabelle, während SV Pirka auf die nächsten Spiele hoffen muss, um den Anschluss an das MIttelfeld nicht zu verlieren. Das Match war ein Paradebeispiel für die Spannung und Intensität, die der Fußball auchin der 1. Klasse zu bieten hat.

1. Klasse Mitte A: SV Pirka : Hitzendorf II - 0:1 (0:1)

25 Markus Loibner 0:1

